Как выбрать парфюм на все случаи жизни?

Современные женщины, стремящиеся к экономии, предпочитают совершать обдуманные покупки, избегая приобретения малополезных или редко используемых товаров. Не обошла стороной подобная тактика и сферу парфюмерии. Высокая стоимость качественных ароматов заставляет дам выбирать универсальные запахи, благоухая которыми, они будут выглядеть стильно и солидно в любо время, в любом месте и в любой ситуации. О том, как и где можно найти такие духи, читайте ниже. Универсальные запахи: миф или реальность? Сразу стоит оговориться, что универсального варианта парфюма для всех не существует. Ведь каждые духи – это букет нот, которые могут приходиться по нраву, не вызывать особой симпатии или даже раздражать женщину. Поэтому не стоит слушать советы тех, кто пытается сообщить об универсальности каких-то определенных духов. Понятие «универсальный аромат» имеет более конкретное значение, и такой запах соответствует следующим критериям: В универсальных духах отсутствуют «выпирающие» ноты. Здесь каждая составляющая играет свою роль и ни в коем случае не претендует на первенство.

Никаких «слишком»! Для универсальных запахов характерна золотая середина. То есть, они не могут быть слишком сладкими, терпкими, кислыми, свежими и так далее.

Отсутствие насыщенного характера. Свеже-холодные, сухие и горяче-зажаренные ароматы не могут относиться к универсальным. По мнению парфюмеров, если представить букет идеального парфюма на все случаи жизни в виде пирамиды, то на вершине будут цитрусовые нотки (апельсин, бергамот), в середине – жасмин или роза, а в основании – ваниль, мускус или амбра. Но также допускается ненавязчивое присутствие и некоторых других нот, которые гармонично впишутся в умеренный букет и не сделают его слишком ярким или специфическим. Хорошим примером универсального парфюма можно считать Lanvin Eclat. Где купить духи на все случаи жизни? Достойный ассортимент запахов на все случаи жизни представлен на сайте парфюмерного магазина parfums.ua. Продавец осуществляет продажу оригинальных ароматов всемирно известных брендов: Lanvin, Dolce & Gabbana, Kilian, Christian Dior и многих других. Поэтому, приобретая здесь женские духи, можно быть уверенным в том, что аромат не выветрится уже через час, а будет сопровождать вас в течение целого дня, постепенно раскрывая скрытые ноты парфюмерного букета.