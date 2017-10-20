Банк с оперативным обслуживанием для юридических лиц

В Тинькофф cкоростной банк для бизнеса доступен на выгодных условиях и ля всех юридических лиц. Под «скоростным» следует понимать быстроту оформления документов и упрощенную схему формальных мер для открытия банковского счета, а также получения полного доступа к нему.

Для того чтобы начать работать с расчетным счетом ООО, необходимо будет просто оставить онлайн-заявку или позвонить в круглосуточную службу поддержки банка, затем потребуется лично предоставить минимальный пакет документов сотруднику финансовой организации. Сотрудник сам выезжает к своим клиентам в любое удобное время, заранее оповещая о справках и прочих бумагах, которые необходимо иметь при себе.

Сама процедура оформления документов занимает не более 30 минут. После чего любое юридическое лицо сможет пользоваться всеми преимуществами обслуживания в «Тинькофф» с льготным периодом бесплатного обслуживания (от двух месяцев).

Сегодня расчетный счет для ООО подразумевает под собой лучший сервис, в котором каждый клиент сможет проводить различные денежные операции 24 часа в сутки, в каждый день недели. Примечательно, что в крупнейшем банке страны «Тинькофф» операционный день составляет до 21 часа. По этой причине, если вам необходимо получить самое оперативное расчетно-кассовое обслуживание, «Тинькофф» станет подходящей организацией, способной все это обеспечить в полной мере. Буквально за один день, совершенно себя не утруждая, каждое юридическое лицо будет иметь возможность открыть расчетный счет с полным функционалом возможностей.

Открыть расчетный счет ООО вполне реально, даже не покидая пределов собственного офиса. Все вопросы, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием и отправка платежей будет производиться моментально, клиенту не придется всякий раз дожидаться конца рабочего дня, что является вполне стандартной ситуацией, знакомой многим по опыту обслуживания в других банках.

Услуги от «Тинькофф» для юридических лиц предоставят полный доступ к обслуживанию карт сотрудников для перечисления выплат, подарят возможность выдачи наличных с помощью корпоративной карты через стандартные банкоматы. Кроме того, всех клиентов банка ждет удобный и быстрый мобильный банк с СМС-информированием, существенно упрощающий работу со счетами.

Любые вопросы по открытию счета и использованию услуг данной финансовой организации могут быть решены по телефону, в чате официального приложения банка с помощью персонального менеджера, а также по электронной почте.