Банк с оперативным обслуживанием для юридических лиц
20.10.2017
В Тинькофф cкоростной банк для бизнеса доступен на выгодных условиях и ля всех юридических лиц. Под «скоростным» следует понимать быстроту оформления документов и упрощенную схему формальных мер для открытия банковского счета, а также получения полного доступа к нему.
Для того чтобы начать работать с расчетным счетом ООО, необходимо будет просто оставить онлайн-заявку или позвонить в круглосуточную службу поддержки банка, затем потребуется лично предоставить минимальный пакет документов сотруднику финансовой организации. Сотрудник сам выезжает к своим клиентам в любое удобное время, заранее оповещая о справках и прочих бумагах, которые необходимо иметь при себе.
Сама процедура оформления документов занимает не более 30 минут. После чего любое юридическое лицо сможет пользоваться всеми преимуществами обслуживания в «Тинькофф» с льготным периодом бесплатного обслуживания (от двух месяцев).
Сегодня расчетный счет для ООО подразумевает под собой лучший сервис, в котором каждый клиент сможет проводить различные денежные операции 24 часа в сутки, в каждый день недели. Примечательно, что в крупнейшем банке страны «Тинькофф» операционный день составляет до 21 часа. По этой причине, если вам необходимо получить самое оперативное расчетно-кассовое обслуживание, «Тинькофф» станет подходящей организацией, способной все это обеспечить в полной мере. Буквально за один день, совершенно себя не утруждая, каждое юридическое лицо будет иметь возможность открыть расчетный счет с полным функционалом возможностей.
Открыть расчетный счет ООО вполне реально, даже не покидая пределов собственного офиса. Все вопросы, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием и отправка платежей будет производиться моментально, клиенту не придется всякий раз дожидаться конца рабочего дня, что является вполне стандартной ситуацией, знакомой многим по опыту обслуживания в других банках.
Услуги от «Тинькофф» для юридических лиц предоставят полный доступ к обслуживанию карт сотрудников для перечисления выплат, подарят возможность выдачи наличных с помощью корпоративной карты через стандартные банкоматы. Кроме того, всех клиентов банка ждет удобный и быстрый мобильный банк с СМС-информированием, существенно упрощающий работу со счетами.
Любые вопросы по открытию счета и использованию услуг данной финансовой организации могут быть решены по телефону, в чате официального приложения банка с помощью персонального менеджера, а также по электронной почте.
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
В астрологическом плане неделя неровная, но вполне благоприятная. Накопившиеся недовольство и усталость приведут к осознанию необходимости перемен. Но, прежде чем начать действовать, пересмотрите свои цели и пути их достижения - это избавит от последующих внутренних метаний. В любовных отношениях возможны неожиданные повороты.
Адреса салонов красоты Москвы и Санкт-Петербурга. Парикмахерские Москвы, СПА-салоны (SPA), центры красоты и здоровья, косметологии, фитнес-клубы, косметические салоны, тату салоны в Москве, стоимость пирсинга, цены на татуировки в Санкт-Петербурге, студии загара, солярии. Автосалоны Москвы и СПб, автоцентры, автосервисы, техцентры. Аренда, заказ и прокат лимузинов, свадебные салоны Санкт-Петербурга, ЗАГСы, ювелирные магазины, модные бутики, магазины косметики, салоны оптики, магазины одежды, ателье, салоны цветов, торговые центры (ТЦ) и торговые комплексы. Студии дизайна интерьера, мебельные салоны, магазины часов и подарков, оружейные магазины в Москве, салоны связи, магазины бытовой техники. Ночные клубы, кинотеатры, банкетные залы, лучшие гостиницы, мини-отели в Петербурге, туроператоры, турфирмы