Рождественская сказка: отмечаем Новый год в Эстонии 2018
15.10.2017
Для тысяч туристов из России поездка на новогодние каникулы в Эстонию уже стало доброй традицией. В праздники эта небольшая страна, в буквальном смысле, преображается. На старинных улочках зажигаются тысячи гирлянд, а на площадях проводятся рождественские ярмарки и распродажи.
Новый год в Эстонии 2018 необходимо планировать заранее, чтобы не остаться без номеров в отеле. Раннее бронирование путевок начинается уже в октябре-ноябре. Страна готовится к праздникам основательно. Здесь идеальная атмосфера как для семейных пар, так и для тех, кто путешествует индивидуально. Программа отдыха предполагает прогулки, шопинг, участие в различных гуляниях и мероприятиях.
Где отдохнуть в Эстонии на Новый год?
Многие путешественники выбирают Эстонию для своего вояжа, поскольку здесь создается незабываемая сказочная обстановка. Инсталляции на улицах городов напоминают путешествие в волшебный, романтический мир. Несмотря на то, что Эстония – небольшое прибалтийское государство, удивительных мест, где можно встретить новый год очень много.
Таллинн, конечно же, главный центр страны. Именно здесь разворачиваются главные праздничные события. Прогулки по средневековым улочкам не оставят вас равнодушным.
В Нарве новый год и рождество отмечаются не менее интересно, чем в столице. Особенно красиво здесь смотрится природный ландшафт, где можно заняться активным отдыхом.
SPA центры. Под Таллинном немало специальных салонов, где можно расслабиться и отдохнуть, насладиться походами в сауну. Идеальный «теплый» праздник в новогоднюю ночь.
Тарту больше подходит для тех, кто хочет немного отдалиться от суеты, провести время в прогулках по городу, вкусно поесть в изысканных ресторанах.
Новогодние каникулы в Эстонии всегда получаются насыщенными. Кажется, что не хватает недели на то, чтобы полностью исследовать эту небольшую страну. Гостям же здесь всегда рады, их встречают с теплом. Но самое приятное, что отдых в Эстонии на новогодние праздники доступный, недорогой. А главное, эта европейская страна граничит с Россией.
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