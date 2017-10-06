Сахарный диабет: диагностика и методы лечения болезни
06.10.2017
Сахарный диабет прочно удерживается на втором месте среди заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Уступает он лишь ожирению. По данным ВОЗ около 10% населения испытывает проблемы с этим недугом. Однако, по неофициальным сведениям, количество больных может быть в 4 раза больше.
Предвестием возникновения сахарного диабета является поражение поджелудочной железы. Происходит нарушение процесса синтеза собственного инсулина. В результате, его количество сокращается, уровень глюкозы в крови неуклонно растет вверх. Все это приводит к активному проявлению симптомов и развитию болезни.
Диагностика сахарного диабета
В наши дни определить наличие или отсутствие сахарного диабета возможно лабораторными способами. О наличии заболевания говорит количество глюкозы в крови. Если её уровень более 6,5 ммоль /л, значит есть повод посетить врача. При подозрении на диабет обычно в медицинском учреждении отправляют на следующие виды проверок:
Забор крови из пальца, который позволяет определить уровень глюкозы. Очень важно знать, что сдавать анализы необходимо натощак, чтобы показатели были максимально точными;
Анализ мочи. При повышении сахара в организме, почки не справляются с фильтрацией, глюкоза и кетоновые тела попадают в мочу, что становится заметным;
Уровень гликолизированного гемоглобина также резко увеличивается, если у человека имеется сахарный диабет.
Дополнительно пациента отправляют на УЗИ почек, ЭЭГ головного мозга, реовазографию нижних конечностей. Вид диагностических процедур и анализов лечащий врач назначает индивидуально. О методах диагностики диабета изложено на сайте http://farmamir.ru/, где содержится большое количество полезных материалов.
Лечение сахарного диабета
Увы, нет такой таблетки или процедуры, которые полностью могли бы вылечить человека от сахарного диабета. Как правило, задачей современной медицины является сдерживание развития диабета. Это достигается самоконтролем больного, соблюдением режима дня, правильного (диетического) питания.
Медикаментозное лечение назначается индивидуально пациенту, исходя из формы его диабета. Так, больным с диабетом I типа требуется инсулиновая терапия. Ввод инъекций инсулина осуществляется не чаще одного раза в сутки. При наличии диабета II типа подбирается индивидуальная диета, а также прописываются сахаропонижающие медикаменты.
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
Астрологический прогноз сулит приподнятое настроение, стремление к гармонии и красоте. Воздушные представители зодиакального круга будут купаться в тёплых словах и комплиментах противоположного пола. Знаки Огня на время ослабят деловую хватку и попытаются найти райский уголок на земле. Представителей стихии Земли ждёт трансформация: отягощающие чувства и сложные обстоятельства уйдут из жизни. Водные знаки будут наслаждаться бизнес-свершениями, как самым вкусным десертом.
Адреса салонов красоты Москвы и Санкт-Петербурга. Парикмахерские Москвы, СПА-салоны (SPA), центры красоты и здоровья, косметологии, фитнес-клубы, косметические салоны, тату салоны в Москве, стоимость пирсинга, цены на татуировки в Санкт-Петербурге, студии загара, солярии. Автосалоны Москвы и СПб, автоцентры, автосервисы, техцентры. Аренда, заказ и прокат лимузинов, свадебные салоны Санкт-Петербурга, ЗАГСы, ювелирные магазины, модные бутики, магазины косметики, салоны оптики, магазины одежды, ателье, салоны цветов, торговые центры (ТЦ) и торговые комплексы. Студии дизайна интерьера, мебельные салоны, магазины часов и подарков, оружейные магазины в Москве, салоны связи, магазины бытовой техники. Ночные клубы, кинотеатры, банкетные залы, лучшие гостиницы, мини-отели в Петербурге, туроператоры, турфирмы