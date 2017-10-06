Сахарный диабет: диагностика и методы лечения болезни

Сахарный диабет прочно удерживается на втором месте среди заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Уступает он лишь ожирению. По данным ВОЗ около 10% населения испытывает проблемы с этим недугом. Однако, по неофициальным сведениям, количество больных может быть в 4 раза больше.

Предвестием возникновения сахарного диабета является поражение поджелудочной железы. Происходит нарушение процесса синтеза собственного инсулина. В результате, его количество сокращается, уровень глюкозы в крови неуклонно растет вверх. Все это приводит к активному проявлению симптомов и развитию болезни.

Диагностика сахарного диабета

В наши дни определить наличие или отсутствие сахарного диабета возможно лабораторными способами. О наличии заболевания говорит количество глюкозы в крови. Если её уровень более 6,5 ммоль /л, значит есть повод посетить врача. При подозрении на диабет обычно в медицинском учреждении отправляют на следующие виды проверок:

Забор крови из пальца, который позволяет определить уровень глюкозы. Очень важно знать, что сдавать анализы необходимо натощак, чтобы показатели были максимально точными;

Анализ мочи. При повышении сахара в организме, почки не справляются с фильтрацией, глюкоза и кетоновые тела попадают в мочу, что становится заметным;

Уровень гликолизированного гемоглобина также резко увеличивается, если у человека имеется сахарный диабет.

Дополнительно пациента отправляют на УЗИ почек, ЭЭГ головного мозга, реовазографию нижних конечностей. Вид диагностических процедур и анализов лечащий врач назначает индивидуально. О методах диагностики диабета изложено на сайте http://farmamir.ru/, где содержится большое количество полезных материалов.

Лечение сахарного диабета

Увы, нет такой таблетки или процедуры, которые полностью могли бы вылечить человека от сахарного диабета. Как правило, задачей современной медицины является сдерживание развития диабета. Это достигается самоконтролем больного, соблюдением режима дня, правильного (диетического) питания.

Медикаментозное лечение назначается индивидуально пациенту, исходя из формы его диабета. Так, больным с диабетом I типа требуется инсулиновая терапия. Ввод инъекций инсулина осуществляется не чаще одного раза в сутки. При наличии диабета II типа подбирается индивидуальная диета, а также прописываются сахаропонижающие медикаменты.