Аутсорсинг бухгалтерии для салонов красоты

Использование специализированных сервисов для автоматизации бухгалтерских услуг в сфере красоты - это возможность вести учет всех необходимых документов, снижая при этом затраты на штатного бухгалтера.
Не каждый салон красоты может пригласить на работу штатного бухгалтера. В такой ситуации качество услуг и уровень ответственности чаще всего снижается. Ответственность за ошибки такого сотрудника ляжет на плечи руководителя салона.
Решением может стать аутсорсинг бухгалтерских услуг силами компании Фингуру. Передача ведения бухгалтерии специализированной организации разрешена законом о бухгалтерском учете. Она является общепринятой мировой практикой для малого и крупного бизнеса.
Учет в салоне красоты
Из чего складывается работа бухгалтера?
документирование всех операций;
осуществление проводок;
ведение учета;
работа с кассой;
подготовка отчетности;
расчет и уплата налогов;
сдача отчетности, защита ее в налоговой инспекции;
защита результатов своей работы при прохождении налоговых проверок;
налоги на сотрудников организации.
При этом ответственность за достоверность учета и своевременную уплату налогов несет руководитель салона или его владелец. Ему же придется платить штрафы, которые могут быть наложены и на компанию, и на руководителя.
Специалисты компании Фингуру, имеющие большой опыт работы, могут выполнить все задачи штатного бухгалтера быстрее и качественнее. Это позволит сосредоточить все силы владельца бизнеса на развитии своего дела и привлечении новых клиентов.
Услуги компании
Что получит руководитель салона, обратившись в Фингуру? Для начала - внимание к интересам компании и всем аспектам бизнеса, предложения по оптимальной организации совместной работы. Компания предлагает:
полное ведение бухгалтерии салона «под ключ»;
организация ее ведения с нуля, первая нулевая отчетность для вновь созданных организаций будет сдана бесплатно;
восстановление запущенной бухгалтерии;
сопровождение проведения налоговых проверок;
оперативные консультации - сотрудники Фингуру всегда на связи;
помощь в выборе льготной формы налогообложения и переходе на нее.
Цена услуг профессионалов будет ниже, чем оплата услуг штатного специалиста. Передача бухгалтерии компании Фингуру займет минимум времени, уже со следующего дня качество бухгалтерского сопровождения салона вырастет.
Дополнительное преимущество - возможность получения оперативных консультаций по вопросам налогообложения и финансов
Конкурентный уровень цен, возможность предложить дополнительный сервис, оперативное взаимодействие - специалисты компании всегда на связи, что удобно для любого занятого владельца бизнеса.
Используя мобильное приложение, можно напрямую отправлять фотографии документов и получать push-уведомления о состоянии дел в бухгалтерии компании. Для обеспечения высокого уровня и конкурентного сервиса, компания Фингуру предлагает своим клиентам только самые передовые инструменты для ведения бизнеса и его развития.
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