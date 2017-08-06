Террасная доска – долговечный пол из натурального дерева

Благоустраивать открытое пространство для отдыха всегда приятно. И здесь не стоит упускать из виду то, по чему придется ходить – то есть каков будет пол. Местом отдыха может быть загородный дом, дача, терраса, бассейн или просто беседка. Но покрытие пола должно быть долговечным и качественным, чтобы противостоять любой непогоде, вредителям и прочим разрушительным факторам. Отличным решением станет покрытие из террасной доски. Такие полы из натурального дерева прослужат не одно десятилетие, придадут неповторимый природный колорит экстерьеру и будут тактильно приятными при ходьбе по ним, особенно без обуви. Материалы и ценовые категории террасной доски Перед покупкой террасной доски стоит обязательно промониторить цены в интернете. Поисковик выдаст самые разнообразные результаты, к примеру, террасная доска цена от 400 рублей за квадратный метр. Есть, конечно, как более дешевые варианты так и совсем дорогостоящие – в зависимости от того, из чего террасная доска изготовлена: Бюджетным считается образец террасной доски из лиственницы. Такое покрытие обычно выкладывают у водных объектов (около пруда или бассейна). Прослужит оно лет 15-20. Благодаря содержанию камеди, в нем не заведутся насекомые;

Более долговечными – до 30 лет – являются доски из древесно-полимерного композита. Поверхность такой доски аналогична внешнему виду натуральной древесины, но она более устойчива к истиранию;

Полвека может прослужить пол, выложенный из пород тропической древесины. К ней относится террасная доска из массарандуба и кумару. Но и стоимость за квадратный метр в 10, а то и 20 раз выше эконом-варианта из лиственницы;

Повышенную плотность имеет доска из твердых пород тропической древесины высшей ценовой категории. Такие полы и за 80 лет не изнашиваются. О последней категории деревянного пола следует знать, что в виду твердости, доска может со временем сильно выгибаться. Поэтому, в ввиду особенностей крепления, её установку необходимо доверить профессионалам.