Туры в ЮАР: сафари, серфинг и национальные традиции
04.08.2017
Когда речь заходит о выборе туристической страны, чаще обсуждается Европа и азиатские страны. Но Африка по-прежнему остается загадочным и таинственным регионом. Максимум, где путешественники могут представить себе отдых на «черном» континенте – в Марокко, в Египте, в Тунисе. Тем временем, сегодня набирают популярность туры в ЮАР 2017доступные каждому.
Эта страна расположена на самом юге африканского континента. В ней перемешались культуры европейских колонистов и коренных жителей. В целом ЮАР – государство преуспевающее, индустриальное, а в плане туризма может подарить много новых и неожиданно приятных эмоций. Особенно, если вы – поклонник экстремальных туров.
Чем может удивить ЮАР туристов?
Когда на севере планеты бушуют зимы и метели, в Южно-Африканской республике в самом разгаре летний сезон. Поэтому отправляться на отдых в эту страну лучше всего с декабря по март. Впрочем, в другие месяцы на территории страны также достаточно комфортно. Для туристов ЮАР подготовила множество достопримечательностей и предложений:
Красивейшая дикая природа. Южно-Африканская Республика славится своими заповедниками и национальными парками (Столовая гора, Хлухлуве, легендарный Мыс Доброй Надежды);
Побережья Кейптауна, Дурбана и Порт-Элизабет идеально подходит для яхтовых регат, а также серфинга. Последний вид спорта здесь очень популярен и привлекает миллионы людей со всего мира;
Сафари – острые и запоминающиеся приключения, в которых принять участие можно даже с детьми. Для этого открыты парки Чакаленд, Львиный Парк и пр.
Также туристам понравятся местные традиции ЮАР. Можно посетить этно-деревни, где жители некоторых племен живут неизменно уже на протяжении тысяч лет. Обязательно стоит попробовать южноафриканскую национальную кухню. Наконец, с детьми можно организовать прогулки по огромным зоопаркам, совершить круиз вдоль побережья или просто отправиться в аквапарки.
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
В астрологическом плане повышенная сексуальность воздушных знаков зодиака пленит представителей земной стихии. Перед огненными знаками встанет проблема выбора между личными и общественными интересами. Рождённые в стихии воды будут вовлечены в круговорот деловых отношений и переговоров.
Адреса салонов красоты Москвы и Санкт-Петербурга. Парикмахерские Москвы, СПА-салоны (SPA), центры красоты и здоровья, косметологии, фитнес-клубы, косметические салоны, тату салоны в Москве, стоимость пирсинга, цены на татуировки в Санкт-Петербурге, студии загара, солярии. Автосалоны Москвы и СПб, автоцентры, автосервисы, техцентры. Аренда, заказ и прокат лимузинов, свадебные салоны Санкт-Петербурга, ЗАГСы, ювелирные магазины, модные бутики, магазины косметики, салоны оптики, магазины одежды, ателье, салоны цветов, торговые центры (ТЦ) и торговые комплексы. Студии дизайна интерьера, мебельные салоны, магазины часов и подарков, оружейные магазины в Москве, салоны связи, магазины бытовой техники. Ночные клубы, кинотеатры, банкетные залы, лучшие гостиницы, мини-отели в Петербурге, туроператоры, турфирмы