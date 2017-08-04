Туры в ЮАР: сафари, серфинг и национальные традиции

Когда речь заходит о выборе туристической страны, чаще обсуждается Европа и азиатские страны. Но Африка по-прежнему остается загадочным и таинственным регионом. Максимум, где путешественники могут представить себе отдых на «черном» континенте – в Марокко, в Египте, в Тунисе. Тем временем, сегодня набирают популярность туры в ЮАР 2017доступные каждому. Эта страна расположена на самом юге африканского континента. В ней перемешались культуры европейских колонистов и коренных жителей. В целом ЮАР – государство преуспевающее, индустриальное, а в плане туризма может подарить много новых и неожиданно приятных эмоций. Особенно, если вы – поклонник экстремальных туров. Чем может удивить ЮАР туристов? Когда на севере планеты бушуют зимы и метели, в Южно-Африканской республике в самом разгаре летний сезон. Поэтому отправляться на отдых в эту страну лучше всего с декабря по март. Впрочем, в другие месяцы на территории страны также достаточно комфортно. Для туристов ЮАР подготовила множество достопримечательностей и предложений: Красивейшая дикая природа. Южно-Африканская Республика славится своими заповедниками и национальными парками (Столовая гора, Хлухлуве, легендарный Мыс Доброй Надежды);

Побережья Кейптауна, Дурбана и Порт-Элизабет идеально подходит для яхтовых регат, а также серфинга. Последний вид спорта здесь очень популярен и привлекает миллионы людей со всего мира;

Сафари – острые и запоминающиеся приключения, в которых принять участие можно даже с детьми. Для этого открыты парки Чакаленд, Львиный Парк и пр. Также туристам понравятся местные традиции ЮАР. Можно посетить этно-деревни, где жители некоторых племен живут неизменно уже на протяжении тысяч лет. Обязательно стоит попробовать южноафриканскую национальную кухню. Наконец, с детьми можно организовать прогулки по огромным зоопаркам, совершить круиз вдоль побережья или просто отправиться в аквапарки.