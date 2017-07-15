Увлекательный квест-корпоратив для любой компании

Как вы обычно проводите корпоратив? В большинстве случаев коллективный праздник выглядит следующим образом. Руководство фирмы организует банкет в кафе, ресторане или, в целях экономии, прямо в офисе. Все вкусно поели, пожелали друг другу успехов, посмеялись над рядовыми шутками и разошлись по домам. Подобного рода праздник не просто устаревший взгляд на отдых, но и пустая трата времени, поскольку любое организационное мероприятия подразумевает духовное единение коллектива. К сожалению, отчужденность и нездоровая конкуренция внутри команды – всегда плохо влияет на развитие всей организации. И это в наши дни не редкость! Как же увлекательно провести корпоратив? В последние годы все чаще корпоративы отмечаются активным отдыхом на природе. Например, совместный выезд на пикник, на рафтинг, гонки на квадроциклах или другие экстремальные развлечения. Однако не всегда погодные условия или же финансовые возможности компании позволяют организовать такой досуг. В качестве альтернативы есть квест-рум nn.exitgames – это недорого и интересно, а главное, имеет много плюсов: Квест-румы – увлекательная игра, которая будет интересна взрослым благодаря различным сюжетам. Играют в неё только командой, а значит, задействованы будут все;

Роль. На каждого игрока ложится определенная функция. Проецируя на бизнес, можно сказать, что каждый участник учится взаимодействовать в команде, как отдельное важное звено;

Взаимопонимание. Имея ограниченное время и цель выбраться из помещения, участники позабудут о старых обидах и смогут успешнее взаимодействовать друг с другом;

Налаживание коммуникаций. Главная проблема современных коллективов – отсутствие личного общения, кроме рабочих моментов. Квест-игры исправят этот недочет. Важный момент, провести корпоративный праздник в квест-руме для фирмы не будет слишком затратным. Руководство с удовольствием одобрит поход на такое развлечение. Отметить таким образом можно любой коллективный праздник. Благо, в Exit Games всегда большой выбор сценариев, которые будут интересны всем.