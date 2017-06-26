Оборудование для ресторанов – основа профессионального общепита

Открытие ресторанного бизнеса, даже в кризисные времена – это выгодно и прибыльно. Однако напрашивается вопрос, почему же некоторые заведения закрываются сразу же после открытия?! Ответов может быть несколько: отсутствие стратегии, программы развлечений, достойного оборудования.

Оборудование для ресторанов – важнейшая деталь, без которой невозможно функционирование общепита. Конечно, можно потратить минимум средств на дешевую технику и мебель. Однако вскоре она начнет подводить, придется платить за ремонт и отвлекаться на частое гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Ресторанное оборудование от специалистов

В вопросе создания обстановки и оснащения ресторанов, кафе или фаст-фудов, стоит доверять только профессионалам. Компания «Маресто» имеет достаточно большой опыт в сфере снабжения ресторанов оборудованием и техникой. Благодаря партнерству с ведущими разработчиками ей удается достигать наилучшего эффекта при минимуме затрат. Среди оказываемых услуг компанией:

Проектирование ресторанного пространства. Специалисты берут на себя осмотр помещения, создание функциональных проект-решений;

Подбор оборудования и поставщиков, которые максимально удовлетворяют требованиям клиента. Приятно порадует соотношение цены и качества;

Тестирование и запуск линии. Перед тем, как сдать объект под ваше управление будет проведен полный монтаж оборудования, проверка работоспособности всей техники;

Обслуживание и ремонт. В силу активной эксплуатации, ресторанное оборудование может выйти из строя, парализовав работу всего заведения. Maresto быстро устранит проблему.

Услуги компании будут выгодны любым предприятиям, которые специализируется в сфере гастрономии, приготовления пищи. Среди оборудования, предлагаемого фирмой – качественные наработки европейских и отечественных компаний. Более детальная информация об оборудовании для ресторанов на http://maresto.ua/. На всю технику и выполненные работы обязательно предоставляется гарантия.