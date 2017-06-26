Оборудование для ресторанов – основа профессионального общепита
26.06.2017
Открытие ресторанного бизнеса, даже в кризисные времена – это выгодно и прибыльно. Однако напрашивается вопрос, почему же некоторые заведения закрываются сразу же после открытия?! Ответов может быть несколько: отсутствие стратегии, программы развлечений, достойного оборудования.
Оборудование для ресторанов – важнейшая деталь, без которой невозможно функционирование общепита. Конечно, можно потратить минимум средств на дешевую технику и мебель. Однако вскоре она начнет подводить, придется платить за ремонт и отвлекаться на частое гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Ресторанное оборудование от специалистов
В вопросе создания обстановки и оснащения ресторанов, кафе или фаст-фудов, стоит доверять только профессионалам. Компания «Маресто» имеет достаточно большой опыт в сфере снабжения ресторанов оборудованием и техникой. Благодаря партнерству с ведущими разработчиками ей удается достигать наилучшего эффекта при минимуме затрат. Среди оказываемых услуг компанией:
Проектирование ресторанного пространства. Специалисты берут на себя осмотр помещения, создание функциональных проект-решений;
Подбор оборудования и поставщиков, которые максимально удовлетворяют требованиям клиента. Приятно порадует соотношение цены и качества;
Тестирование и запуск линии. Перед тем, как сдать объект под ваше управление будет проведен полный монтаж оборудования, проверка работоспособности всей техники;
Обслуживание и ремонт. В силу активной эксплуатации, ресторанное оборудование может выйти из строя, парализовав работу всего заведения. Maresto быстро устранит проблему.
Услуги компании будут выгодны любым предприятиям, которые специализируется в сфере гастрономии, приготовления пищи. Среди оборудования, предлагаемого фирмой – качественные наработки европейских и отечественных компаний. Более детальная информация об оборудовании для ресторанов на http://maresto.ua/. На всю технику и выполненные работы обязательно предоставляется гарантия.
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
Представителям водной и земной стихии стоит задуматься об устранении внутренних противоречий и развитии новых творческих способностей. Воздушные и огненные знаки зодиака полны профессиональных идей и невероятно притягательны для противоположного пола.
Адреса салонов красоты Москвы и Санкт-Петербурга. Парикмахерские Москвы, СПА-салоны (SPA), центры красоты и здоровья, косметологии, фитнес-клубы, косметические салоны, тату салоны в Москве, стоимость пирсинга, цены на татуировки в Санкт-Петербурге, студии загара, солярии. Автосалоны Москвы и СПб, автоцентры, автосервисы, техцентры. Аренда, заказ и прокат лимузинов, свадебные салоны Санкт-Петербурга, ЗАГСы, ювелирные магазины, модные бутики, магазины косметики, салоны оптики, магазины одежды, ателье, салоны цветов, торговые центры (ТЦ) и торговые комплексы. Студии дизайна интерьера, мебельные салоны, магазины часов и подарков, оружейные магазины в Москве, салоны связи, магазины бытовой техники. Ночные клубы, кинотеатры, банкетные залы, лучшие гостиницы, мини-отели в Петербурге, туроператоры, турфирмы