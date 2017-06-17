Заболевания сосудов как признак ослабления иммунной системы

Человеческое тело пронзают десятки тысяч артерий и сосудов, проходящих через каждый сантиметр нашей плоти. В силу того, что сосуды управляются мозгом, иммунной системой, нарушения в их работе никогда не бывают спонтанными. При возникновении проблем, их необходимо решать немедленно. В противном случае, начинается процесс с эффектом домино, когда вслед за малыми проблемами приходят более крупные. А далее – заболевания сердца, костной ткани, головного мозга, органов.

Основные заболевания сосудов

Заболевания кровеносных и лимфатических сосудов начинаются с патологии. Как правило, происходят изменения толщины стенок сосудов, окклюзия, нарушение тонуса и блокада нервными волокнами. Причинами патологии могут стать различные инфекционные воспалительные процессы, врожденные пороки и др.

Основные разновидности болезней сосудов в наши дни – это:

Ишемические заболевания сосудов, в результате которых ухудшается кровоснабжение. Отсюда приступы стенокардии, аритмия, риск инфаркта;

Ишемия мозговых сосудов не менее опасна. Из-за нарушения кровообращения, сужения или спазмов могут возникать перепады давления, головные боли, инсульт;

К заболеваниям периферических сосудов можно отнести варикозное расширение вен, атеросклероз артерий ног, а также тромбофлебит.

Опасность заболеваний сосудов очевидна, она сразу затрагивает функциональность организма. И лечение необходимо начать сразу. Более детально с различными недугами можно ознакомиться на http://farmamir.ru/category/bolezni-sosudov/

Лечение в таких случаях проводится разными способами. Если заболевание только начинает развиваться, и ранняя диагностика определила очаг и причину, возможно медикаментозное лечение. В более запущенных формах решением может стать хирургическое вмешательство.