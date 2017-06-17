Пансионат для больных деменцией в Подмосковье

В помощь родственникам и соседям, обеспокоенным судьбой одиноких пенсионеров, существуют специальные службы социальной поддержки. Они не предлагают продукты или работу по дому. Речь идет о пансионатах для больных деменцией в Подмосковье.
Положительные стороны дома престарелых с деменцией. Конечно, в гостях хорошо, а в своей квартире лучше. Но не в том случае, когда человеку трудно самостоятельно обеспечить комфортное проживание. Он уже не доверяет сам себе, боясь что-нибудь не заметить или потеряться, вдруг забыв свой адрес. В специализированном учреждении есть ряд положительных моментов:
Медицинское сопровождение. За состоянием больных пенсионеров пристально следят врачи высшей категории с большим стажем работы. В их распоряжении современное оборудование и качественные медикаменты.
Обслуживающий персонал в пансионате для больных деменцией в лице медсестер и сиделок готов оказать помощь 24 часа семь дней в неделю. Они напомнят о забытых делах и помогут принять пищу. Также пожилым людям помогают мыться и ухаживать за собой. В жилых помещениях всегда царит чистота и порядок.
Веселая компания и новые друзья. В доме престарелых для людей с деменцией пациенты легко найдут общий язык друг с другом, ведь их объединяет одно - они устали быть наедине с собой. Работникам удается создать благоприятную обстановку для каждого пациента. Никто не чувствует себя обделенным.
Близость к природе. Пансионаты для больных деменцией в Подмосковье расположены близко к лесу, так что пациенты получают дополнительное оздоровление, находясь подальше от большого загрязненного города. Здесь тихо и спокойно. Вокруг много зеленых насаждений. Летом территория дополнительно благоустраивается, высаживаются клумбы с цветами. Также существуют активные виды деятельности на открытом воздухе для ходячих пациентов.
В пансионате для больных деменцией предусмотрено шестиразовое питание. Поварами работают профессионалы, хорошо зарекомендовавшие себя в заведениях общественного питания. Меню составляется на каждый день. Оно отличается разнообразием и хорошим качеством блюд. Предусмотрены замены для аллергиков. Продукты отличаются экологичностью, так как их закупают у местных дачников, а не на городских рынках.
Развитая система спортивных занятий. Пациенты имеют возможность ежедневно совершать пешие прогулки, делать гимнастику и другие лечебные упражнения. Состояние многих из них заметно улучшается после нахождения в пансионате.
Пенсионеры не оторваны от жизни и могут продолжать общение с друзьями и родственниками через социальные сети или по телефону. В пансионате для пенсионеров с деменцией есть беспроводной интернет, кабельное ТВ с множеством каналов, библиотека и разнообразные настольные игры.
Оплата пребывания
Перед заселением в лечебное учреждение можно съездить туда на экскурсию. Если клиентов все устраивает, им могут рассчитать стоимость проживания. Ценообразующими факторами являются: количество человек в комнате, оснащение апартаментов, общая или личная сиделка, одинаковое для всех или индивидуальное меню. Обычно стоимость варьируется от 1300 до 2100 рублей на одного человека в сутки.
Все пансионаты имеют сайты с подробными видео и фото галереями. Там можно наглядно познакомиться с условиями жизни и мероприятиями, проводимыми в заведении. Как правило, все пенсионеры очень опрятно одеты. Видно, что за ними осуществляется хороший уход. Они весело проводят время вместо того, чтобы коротать дни в своих квартирах.
Пансионат для престарелых людей - отличный способ помочь своим родственникам хотя бы на некоторое время отвлечься от мыслей о безысходности и старости. Это поможет им воспрять духом и прожить счастливо на несколько лет дольше.
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