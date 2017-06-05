Полное и частичное протезирование зубов

Протезирование - единственный выход из ситуации для тех, кто по какой-либо причине утратил несколько зубов или большую часть зубного ряда. При помощи искусственных заменителей пациент может не только восстановить красоту своей улыбки, но и жевательную способность, обезопасив свой желудок от различных заболеваний, связанных с плохим пережевыванием пищи.

К счастью, современная стоматология не стоит на месте. Сегодня на вооружении докторов масса разработок, каждая из которых предназначается для определенного клинического случая.

Разновидности методов протезирования зубов

Современное протезирование зубов позволяет устранить следующие виды проблем:

ухудшение оттенка эмали или неправильный прикус (с этой целью используют виниры из прессованной керамики);

полное или частичное разрушение зуба (применяются коронки или мостовые конструкции);

полная утрата зубного ряда (использование съемных протезов разных типов или установка имплантов).

Выбор подходящего варианта конструкции осуществляется специалистом после проведения тщательного обследования состояния полости рта. Установка протезов осуществляется только после лечения требующих врачебной помощи зубов и десен, а также удаления не подлежащих восстановлению зубных единиц. Протезирование не проводится при условии наличия больных зубов.

Протезирование при минимальных разрушениях

Современное протезирование подразумевает не только полную имитацию отсутствующей зубной единицы. Инновационной реставрации могут быть подвержены и частично разрушенные зубы. Если ранее единственным выходом из такой ситуации была установка коронки или полное удаление, то сегодня возможно восстановление при помощи искусственной вкладки утраченной части зуба. Такие компоненты создают из фарфора или композитных составов, поэтому вкладки имеют максимально реалистичный вид.

Протезные модули изготавливают по индивидуальным размерам, поэтому готовые фрагменты идеально совпадают по форме с требующим восстановления местом. Перед началом проведения работ доктор обработает место установки при помощи бора. Сама же вкладка будет крепиться при помощи цемента с полимерными добавками. Стоимость такого протеза будет более низкой, чем у коронки или импланта.

Подобное восстановление зубной единицы предполагает соблюдение некоторых диетических правил и бережного обращения. Подробнее о протезирование зубов читайте на сайте kosmostom-omsk.ru