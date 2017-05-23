Как правильно выбрать свадебное платье с корсетом

Интервью с исполнительным директором салона свадебной моды «Art Podium» Анастасией Галеевой. Приветствую, Анастасия! Насколько свадебные платья с корсетом сейчас в тренде? Свадебные платья на корсетной основе уже давно стали классикой моды, а значит, независимо от трендов, такие наряды не потеряют своей актуальности ни сегодня, ни в будущем. Конечно, современные модели существенно отличаются от тех, которые носили дамы в 18 веке, – формы стали более удобные, а качественная фурнитура (корсетные косточки и плотные вставки) эргономичными. Без изменений осталось только одно – корсет все так же идеально моделирует фигуру, позволяет подчеркнуть ее плавные линии и тонкую талию. Платье с корсетом из салона «Art Podium» позволяет выглядеть идеально и чувствовать себя комфортно. Девушкам с каким типом фигуры подойдет платье с корсетом? Как выбрать непосредственно сам корсет и фасон платья? Чтобы ответить на вопрос о том, кому подходит корсет, легче перечислить, кто может позволить себе платье без корсета – это счастливые обладательницы идеальной модельной фигуры. К сожалению, такой фигурой может похвастаться далеко не каждая из нас, поэтому здесь нам на помощь и приходят корсеты. Сами корсеты далеко не однотипны как по стилю, так и по плотности. Мягкие модели подойдут тем, кто хочет лишь подчеркнуть изгибы, а самые плотные — для тех, кто хочет смоделировать фигуру. Например, подтянуть талию и верхнюю часть бедер, дать дополнительную поддержку для груди. Независимо от своей плотности, корсет поможет выпрямиться и держать спину ровно. Правильная осанка не помешает ни одной девушке. Кстати, большое заблуждение, что корсетные платья могут позволить себе исключительно обладательницы большой груди - это миф. Качественный корсет всегда держится не на груди, а на талии, за счет плотной посадки в самом узком месте туловища. И даже если визуально талия у вас не выделена, корсет позволяет ее смоделировать, плотно затянувшись на поясе. По стилистике, как и самих платьев, корсетов невероятное множество - от коротких бюстье, до удлиненных с заниженной линией талии. Аналогично торжественным платьям, корсеты выполняются с разными линиями декольте - сердцевидными, прямыми, волнообразными. Так же корсет может закрывать или наоборот открывать спину. Многообразие форм позволяет подобрать идеальную форму корсета не только обладательницам разного типа фигур, но и учесть индивидуальные тонкости, которые сложно загнать в рамки одного типа. Например, пропорциональное отношение ширины спины и плеч позволит правильно выбрать высоту спинки корсета. Тонкостей в выборе корсета не меньше, чем в выборе самого платья. И невестам бывает очень сложно определиться, какая именно модель подойдет. Мы готовы помочь! На примерке мы предлагаем примерить самые разные вариации на себе, не только оценить визуально, но и прочувствовать разницу в типах корсета, а затем выбрать идеальное сочетание. Если готового варианта нет, то в весьма небольшие сроки корсет платья будет исполнен не только в соответствие с пожеланиями о фасоне и плотности, но и строго в соответствии с вашими мерками. Этот индивидуальный сервис наши клиенты получают абсолютно бесплатно. Спасибо за подробный ответ! Наших читательниц еще может интересовать, как правильно шнуровать корсет перед свадьбой и можно ли самостоятельно его завязать? Думаю, у сотрудниц салона Art Podium есть небольшие секреты, которые помогут невестам выглядеть в корсете безупречно. Главный секрет в шнуровке свадебного платья - это помнить, что идеальная посадка зависит совсем не от того, кто застегивает корсет сзади. За идеальной посадкой должна следить сама невеста, поэтому одеваться надо перед зеркалом. Нужно запомнить 3 основных правила: Всегда лучше посадить корсет чуть выше положенного, чтобы у него была возможность «усесться» на талию.

Не стоит сильно затягиваться в груди, лучше сделайте акцент на талии, а затем подтяните верхнюю часть корсета до удобного состояния.

В свадебный день оставьте не менее 20 минут на затягивание платья. Процесс одевания займет не больше 3-х минут, но вам и тем кто станет помогать будет спокойнее, если есть достаточно времени, чтобы надеть корсет удобно, правильно и комфортно.