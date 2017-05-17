Документ-камера – электронный помощник в обучении и бизнесе

Особую популярность в образовательных учреждениях сегодня набирает документ-камера. Этот особый вид электронного устройства предназначен для передачи увеличенного изображения предметов на специальный экран. Для бизнес-компаний это незаменимое средство презентации, позволяющее донести необходимую визуальную информацию до группы людей (коллег, партнеров).

По размерам и массе документ-камеры могут быть как портативными (переносными), весом от 1 кг, так и настольными, закрепляющимися на столешнице и занимающими почти всю её поверхность. Вес настольных аппаратов начинается от 5 кг, но может достигать 10 и даже более килограмм. По типу «начинки» документ-камеры делятся на цифровые и аналогово-цифровые.

Особое значение имеет способ увеличения камеры девайса: оптический или цифровой. Оптическое увеличение, достигаемое увеличением эффективного фокусного расстояния объектива, реально повышает детализацию изображения. Цифровое не дает реального изменения детализации изображения, а создает лишь визуальный эффект изменения масштаба.

В конструкции почти любой документ-камеры можно выделить 3 основных узла:

Устойчивое основание с панелью управления и набором входных-выходных разъемов; Подвижный штатив, обеспечивающий перемещение камерной головки относительно предмета (объекта) наблюдения; Камерная головка с оптикой и регистрирующей матрицей, отвечающие за формирование изображения наблюдаемого предмета.

Итак, для чего нужна документ камера? Опыт общения с воспитателями детских садов, учителями школ, преподавателями ВУЗов, в которых уже активно применяются современные средства обучения, подтверждает: документ-камера – это действительно необходимый инструмент современного образовательного процесса. При этом устройство максимально простое в освоении.