Очарование невесты: выбор свадебного платья в салоне
23.04.2017
На свадебной церемонии невеста всегда находится под пристальным взглядом гостей. Красивое и удобное свадебное платье помогает невесте выдержать нагрузку торжества и все время оставаться нежной, очаровательной, приветливой. Платья невесты удобного кроя, сшитые из красивейших тканей именитыми торговыми марками и разработанные креативными дизайнерами, широко представляет салон свадебной моды «Grande Ajour».
В магазине представлены коллекции свадебных и вечерних платьев для невест разного телосложения, здесь поистине широкий выбор моделей на любой вкус. Наряду с традиционно белыми нарядами можно примерить одежду популярных оттенков белого – кремовую, жемчужную и нежных пастельных тонов. Для пошива свадебного наряда выбраны самые красивые ткани: натуральный шелк, нежный атлас, прозрачный тончайший шифон и тафта, отличающиеся оригинальным узором гипюр и кружевное полотно.
Удивить и очаровать окружающих невеста может в скромном платье с немного собранной юбкой в пол, длинными рукавами на манжете и небольшим воротничком. Простой фасон даже немного напоминает школьное платье. Сидит оно идеально, сшито из шелка цвета топленого молока с мягким блеском. Нежный и невинно чистый образ невесты дополнят ювелирные свадебные аксессуары: заколки для волос с жемчугом, жемчужная брошь и бусины жемчуга в оформлении букета.
Романтический образ невесты подчеркнут модели с двухслойной широкой юбкой, верхний прозрачный слой которой красиво задрапирован и украшен редкой вышивкой, цветами, бусинами.
Очарование невесты усилят модели из кружева, с кружевными вставками. Мелкий узор на рукавах платья гармонирует с гладким шелком изделия в пол, модель со вставкой на спине из кружева с крупным рисунком смотрится и целомудренно, и провокационно. Свадебное платье может быть и с глубоким вырезом на спине, и с оголенными плечами, высокими разрезами. Для свадьбы в любом стиле и невест с любыми предпочтениями в салоне Grande Ajour есть все необходимые модели.
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