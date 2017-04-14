УЗИ-аппарат: главный инструмент современных клиник

Полноценное медицинское обследование практически невозможно без УЗИ. На данный момент нет отрасли врачебной деятельности, где бы не применялся УЗИ-аппарат. Сегодня без этого устройства не обходится практически ни одна клиника.

УЗИ-аппараты позволяют обследовать плод беременных, органы ЖКТ, печень, почки, сердце, легкие и любые другие органы человека. Не так давно ультразвуковое исследование начало применяться российскими специалистами в офтальмологии.

Современный УЗИ-прибор функционирует в нескольких режимах. Основные - A, B, D, M, CFI, CWD, PW, TD. Также ультразвуковой аппарат оснащен режимами, повышающими качество передаваемого изображения: THI, PD, 3D и 4D.

В соответствии с размерами УЗИ-аппараты делятся на стационарные и портативные. Первые используются в специализированных кабинетах медицинских учреждений. Вторые - позволяют выполнять обследование в любом месте. Переносной вариант удобен при выезде к пациентам для проведения диагностики.

Различают следующие категории ультразвуковых аппаратов:

кардио;

универсальные;

биопсийные;

педиатрические;

офтальмологические;

внутриполостные.

Если вы решили купить УЗИ аппарат, необходимо помнить, что ключевыми ценообразующими факторами являются фирма-производитель, сфера применения, функциональность и спецификация устройства. В зависимости от особенностей и предназначения сканера, цена на отдельные УЗИ-аппараты может существенно отличаться.