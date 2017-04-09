Плазмолифтинг: инъекции естественного омоложения кожи

Плазмолифтинг представляет собой омолаживающую инъекционную процедуру, запускающую процессы естественного омоложения кожи, выработки коллагена и эластина на уровне молодого организма, способного самостоятельно бороться с признаками старения.
На сегодняшний день плазмолифтинг - один из самых эффективных нехирургических методов омоложения. Процедура основывается на подкожном введении обогащенной тромбоцитами плазмы собственной крови пациента.
Специалисты, практикующие плазмолифтинг СПб отмечают, что в результате замедляются процессы старения кожи, ускоряется восстановление после травмирующих лечебных процедур, усиливается борьба организма с морщинами, рубцами, следами от акне и пигментными пятнами.
Плазмолифтинг также является действенным способом борьбы с алопецией – патологическим выпадением волос и облысением. После нескольких процедур плазмолифтинга выпадение волос прекращается, восстанавливается их внутренняя структура, нормализуется работа сальных желез, активизируется рост здоровых волос.
Для инъекций плазмолифтинга используется собственная плазма крови человека, которая имеет идеальную совместимость, является нетоксичной и естественной для организма. Обогащенная тромбоцитами плазма абсолютно безопасна с точки зрения риска возникновения аллергических реакций или переноса инфекционных заболеваний.
Плазмолифтинг рекомендован практически всем пациентам старше 35 лет, которым требуется оперативно и эффективно добиться нехирургического омоложения. Стандартный курс процедуры составляет 3-5 сеансов в год с интервалом не более 6 месяцев. Эффект может сохраняться до 2-х лет. Длительность процедуры - около 60 минут. Как минимум в 30% случаев положительный результат плазмолифтинга заметен уже после первого сеанса.
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