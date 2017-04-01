Гигиена в общественных заведениях: какими бывают бумажные полотенца

Обойтись без бумажных полотенец в туалетных и ванных комнатах общественных заведений практически невозможно. Область применения бумажных полотенец достаточно обширна. Их используют в заведениях общепита - ресторанах, кафе, фастфудах; медицинских учреждениях - больницах, поликлиниках, лабораториях; образовательных учреждениях - школах, вузах, училищах.

Бумажные полотенца предназначены, прежде всего, для вытирания рук и лица после мытья. Однако в быту им находится и другое применение. Например, они подходят для вытирания посуды, фруктов, овощей. Часто полотенца из бумаги используют в качестве простого фильтра для жидкости.

Преимущества бумажных полотенец

Такую популярность бумажные полотенца получили, благодаря своим свойствам и положительным качествам. К таким качествам можно отнести:

экономичность;

гигиеничность;

экологическую безопасность;

мягкость;

удобство в применении.

Использование бумажных полотенец позволяет значительно экономить средства заведения. Это легко объясняется тем, что полотенца из бумаги дешевле, по сравнению с тканевыми. Кроме того, их не нужно стирать и гладить, что также экономит средства, затраченные на электроэнергию, воду, стиральные порошки и ополаскиватели.

Разовое использование расходников способствует повышению уровню гигиены в заведении - ведь использовать повторно полотенце нельзя. После использования бумажные расходники выбрасываются. Использованные полотенца поддаются вторичной переработке. Нужно отметить, что бумага - это биоразлагаемый материал, не опасный для человека и окружающей среды.

Бумажные полотенца разделяют на несколько категорий по критерию их качества и цены. Изделия низкого ценового сегмента отличаются набором базовых качеств и демократичной ценой. Они хорошо справляются с влагой и загрязнениями, но не отличаются особенной мягкостью и гигроскопичностью.

Как правило, дешевые бумажные полотенца используют в недорогих заведениях с большой посещаемостью. Также их применяют для бытовых нужд. Полотенца из бумаги среднего ценового сегмента отличаются большей плотностью и лучшей впитываемостью.

Изделия премиум-класса характеризуются повышенной мягкостью и гигроскопичностью. Они приятны на ощупь, не вызывают раздражения на коже и не травмируют ее. Такие полотенца обладают прекрасной впитываемостью - они отлично осушают лицо и руки и не распадаются на части от влаги. Одного листа вполне хватает для вытирания рук и лица.

Бумажные полотенца выпускают в рулонах или листах, также они различаются степенью сложения - z, c, i. Такие изделия очень удобно использовать вместе с диспенсерами той же марки и серии. Диспенсеры защищают полотенца от влаги и загрязнений, а также способствуют более экономичной и удобной выдаче.

Среди производителей бумажных полотенец особенно выделяются такие как Tork, Kimberly Clark, Hayat. Данные компании предлагают продукцию для профессионального использования - в рестораны, кафе, гостиницы, медицинские и спортивные центры, салоны красоты и др.