Гигиена в общественных заведениях: какими бывают бумажные полотенца
01.04.2017
Обойтись без бумажных полотенец в туалетных и ванных комнатах общественных заведений практически невозможно. Область применения бумажных полотенец достаточно обширна. Их используют в заведениях общепита - ресторанах, кафе, фастфудах; медицинских учреждениях - больницах, поликлиниках, лабораториях; образовательных учреждениях - школах, вузах, училищах.
Бумажные полотенца предназначены, прежде всего, для вытирания рук и лица после мытья. Однако в быту им находится и другое применение. Например, они подходят для вытирания посуды, фруктов, овощей. Часто полотенца из бумаги используют в качестве простого фильтра для жидкости.
Преимущества бумажных полотенец
Такую популярность бумажные полотенца получили, благодаря своим свойствам и положительным качествам. К таким качествам можно отнести:
экономичность;
гигиеничность;
экологическую безопасность;
мягкость;
удобство в применении.
Использование бумажных полотенец позволяет значительно экономить средства заведения. Это легко объясняется тем, что полотенца из бумаги дешевле, по сравнению с тканевыми. Кроме того, их не нужно стирать и гладить, что также экономит средства, затраченные на электроэнергию, воду, стиральные порошки и ополаскиватели.
Разовое использование расходников способствует повышению уровню гигиены в заведении - ведь использовать повторно полотенце нельзя. После использования бумажные расходники выбрасываются. Использованные полотенца поддаются вторичной переработке. Нужно отметить, что бумага - это биоразлагаемый материал, не опасный для человека и окружающей среды.
Бумажные полотенца разделяют на несколько категорий по критерию их качества и цены. Изделия низкого ценового сегмента отличаются набором базовых качеств и демократичной ценой. Они хорошо справляются с влагой и загрязнениями, но не отличаются особенной мягкостью и гигроскопичностью.
Как правило, дешевые бумажные полотенца используют в недорогих заведениях с большой посещаемостью. Также их применяют для бытовых нужд. Полотенца из бумаги среднего ценового сегмента отличаются большей плотностью и лучшей впитываемостью.
Изделия премиум-класса характеризуются повышенной мягкостью и гигроскопичностью. Они приятны на ощупь, не вызывают раздражения на коже и не травмируют ее. Такие полотенца обладают прекрасной впитываемостью - они отлично осушают лицо и руки и не распадаются на части от влаги. Одного листа вполне хватает для вытирания рук и лица.
Бумажные полотенца выпускают в рулонах или листах, также они различаются степенью сложения - z, c, i. Такие изделия очень удобно использовать вместе с диспенсерами той же марки и серии. Диспенсеры защищают полотенца от влаги и загрязнений, а также способствуют более экономичной и удобной выдаче.
Среди производителей бумажных полотенец особенно выделяются такие как Tork, Kimberly Clark, Hayat. Данные компании предлагают продукцию для профессионального использования - в рестораны, кафе, гостиницы, медицинские и спортивные центры, салоны красоты и др.
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
Астрологический фон периода предвещает деловую активность и продвижение вперёд. В самом начале недели подует ветер перемен - откроются необычные перспективы, поступят новые предложения. В любовной сфере возможны необдуманные импульсивные решения.
Адреса салонов красоты Москвы и Санкт-Петербурга. Парикмахерские Москвы, СПА-салоны (SPA), центры красоты и здоровья, косметологии, фитнес-клубы, косметические салоны, тату салоны в Москве, стоимость пирсинга, цены на татуировки в Санкт-Петербурге, студии загара, солярии. Автосалоны Москвы и СПб, автоцентры, автосервисы, техцентры. Аренда, заказ и прокат лимузинов, свадебные салоны Санкт-Петербурга, ЗАГСы, ювелирные магазины, модные бутики, магазины косметики, салоны оптики, магазины одежды, ателье, салоны цветов, торговые центры (ТЦ) и торговые комплексы. Студии дизайна интерьера, мебельные салоны, магазины часов и подарков, оружейные магазины в Москве, салоны связи, магазины бытовой техники. Ночные клубы, кинотеатры, банкетные залы, лучшие гостиницы, мини-отели в Петербурге, туроператоры, турфирмы