Дом престарелых: старость вдали от родственников

К сожалению, люди стареют! На склоне лет не всегда сохраняется ясность ума и физическая сила, пожилым людям тяжело вести активную жизнь и ухаживать за собой. Многие нуждаются в медицинских услугах и без посторонней помощи им просто не обойтись. Люди старшей возрастной группы нуждаются в постоянной заботе и внимании, которые помимо родных и близких может дать дом престарелых.
Наиболее востребованы дома престарелых государственного образца со стандартными программами по уходу и вполне приемлемыми расценками. Однако не каждому удается попасть в такие социальные дома, поскольку места предоставляются в первую очередь тем, у кого нет детей трудоспособного возраста. Для процедуры придется оформить множество документов, предоставить медицинские справки и выписки с места регистрации.
В домах престарелых частного типа нет каких-либо ограничений, но стоимость услуг существенно выше. Пребывание в пансионате регламентируется договором, в котором родственники могут дополнительно прописать необходимость медицинских услуг и постоянного присмотра за постояльцем. Если пациенту требуется специальный психологический уход, необходимо убедиться, что в учреждении предусмотрена соответствующая услуга. Решение принимается на основании заключения медкомиссии.
Конечно, кроме родственников никто не сможет дать необходимую заботу и внимание престарелым людям. Но если так случилось, что решение отправить своего старшего родственника в дом престарелых уже принято, необходимо ознакомиться с перечнем государственных и частных пансионатов в своем городе. Обязательно стоит обратить внимание на список требований для оформления и необходимую документацию. Стоит помнить, что в каждом доме престарелых цена на услуги отличается. Уточнить все интересующие моменты можно на сайте, по телефону или при личном посещении организации.
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
Астрологический фон периода предвещает деловую активность и продвижение вперёд. В самом начале недели подует ветер перемен - откроются необычные перспективы, поступят новые предложения. В любовной сфере возможны необдуманные импульсивные решения.
Адреса салонов красоты Москвы и Санкт-Петербурга. Парикмахерские Москвы, СПА-салоны (SPA), центры красоты и здоровья, косметологии, фитнес-клубы, косметические салоны, тату салоны в Москве, стоимость пирсинга, цены на татуировки в Санкт-Петербурге, студии загара, солярии. Автосалоны Москвы и СПб, автоцентры, автосервисы, техцентры. Аренда, заказ и прокат лимузинов, свадебные салоны Санкт-Петербурга, ЗАГСы, ювелирные магазины, модные бутики, магазины косметики, салоны оптики, магазины одежды, ателье, салоны цветов, торговые центры (ТЦ) и торговые комплексы. Студии дизайна интерьера, мебельные салоны, магазины часов и подарков, оружейные магазины в Москве, салоны связи, магазины бытовой техники. Ночные клубы, кинотеатры, банкетные залы, лучшие гостиницы, мини-отели в Петербурге, туроператоры, турфирмы