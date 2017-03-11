Дом престарелых: старость вдали от родственников

К сожалению, люди стареют! На склоне лет не всегда сохраняется ясность ума и физическая сила, пожилым людям тяжело вести активную жизнь и ухаживать за собой. Многие нуждаются в медицинских услугах и без посторонней помощи им просто не обойтись. Люди старшей возрастной группы нуждаются в постоянной заботе и внимании, которые помимо родных и близких может дать дом престарелых.

Наиболее востребованы дома престарелых государственного образца со стандартными программами по уходу и вполне приемлемыми расценками. Однако не каждому удается попасть в такие социальные дома, поскольку места предоставляются в первую очередь тем, у кого нет детей трудоспособного возраста. Для процедуры придется оформить множество документов, предоставить медицинские справки и выписки с места регистрации.

В домах престарелых частного типа нет каких-либо ограничений, но стоимость услуг существенно выше. Пребывание в пансионате регламентируется договором, в котором родственники могут дополнительно прописать необходимость медицинских услуг и постоянного присмотра за постояльцем. Если пациенту требуется специальный психологический уход, необходимо убедиться, что в учреждении предусмотрена соответствующая услуга. Решение принимается на основании заключения медкомиссии.

Конечно, кроме родственников никто не сможет дать необходимую заботу и внимание престарелым людям. Но если так случилось, что решение отправить своего старшего родственника в дом престарелых уже принято, необходимо ознакомиться с перечнем государственных и частных пансионатов в своем городе. Обязательно стоит обратить внимание на список требований для оформления и необходимую документацию. Стоит помнить, что в каждом доме престарелых цена на услуги отличается. Уточнить все интересующие моменты можно на сайте, по телефону или при личном посещении организации.