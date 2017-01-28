Заработок на Авито: стартовый капитал без вложений
28.01.2017
Зарабатывать деньги на сайтах объявлений может практически любой человек, имеющий компьютер и желание получать прибыль. На начальном этапе заработать, например, на Авито можно без каких-либо финансовых вложений, для этого достаточно посмотреть вокруг себя или обратиться к своим близким.
Продавать через сайт объявлений Avito можно:
старые вещи – свои, друзей, родственников;
б/у товары – техника для дома, дачи, сада;
новые товары, которые вы можете достать по сниженной цене;
свои услуги (навыки), которыми вы владеете;
услуги знакомых и партнеров за вознаграждение;
товары производителей, партнером которых вы можете стать.
Для начала пройдитесь по своей квартире, вспомните, что у вас «завалялось» на балконе или в кладовке. Достаточно найденные вещи привести в более-менее презентабельный вид, и их можно выставлять на ру Авито. И не стоит сомневаться, на любую вещь всегда найдется покупатель, вопрос лишь в цене, внешнем виде и функциональности товара.
Если у вас есть знакомые, оказывающие какие-либо услуги, договоритесь с ними о вашем агентском проценте за клиентов, пришедших по вашей рекомендации. Далее вы можете разместить соответствующие объявления (чем больше направлений, тем лучше). Ваша задача – получить звонок и передать потенциального клиента своему знакомому.
Как только вы накопите стартовый капитал на продажах через Avito, можно задуматься и о вложениях. Определите для себя направление, найдите в этой сфере производителя товара с самыми низкими ценами. На первом этапе можно договориться об условии реализации, либо минимальной закупки товара. По мере увеличения продаж, можно изменить стратегию на оптовую закупку крупной партии по минимальной цене. Но это уже бизнес, который необходимо хорошо просчитывать.
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