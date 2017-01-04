Удаленная работа: выгодная альтернатива офису

Возникновение удаленного способа работы связано с появлением интернета. Однажды участники интеллектуального рынка труда осознали, что получать задания и передавать результаты своей работы можно с помощью персонального компьютера и глобальной сети, без необходимости сидеть в конкретном офисе.
Первое упоминание об удаленной работе
Впервые концепция удалённой работы была внедрена в 1972-м году. Суть заключалась в том, что присутствие работников в офисе оказалось не обязательным, так как средства связи уже позволяли поддерживать контакт между сотрудниками на любом расстоянии. Интерес к этой идее был проявлен моментально, поскольку она решала транспортные проблемы, остро стоявшие в крупных городах США. К тому же «виртуальная» организация труда обеспечила работой население малых городов и удалённых сельских районов.
Преимущества удаленной работы
Удалённая работа с одной стороны даёт больше свободы и комфорта для соискателя, с другой - расширяет возможности и снижает затраты работодателя. Крупные международные корпорации уже давно практикуют частично удалённый график для сотрудников, а молодые, но эффективные стартапы редко рассматривают классические офисы как пространство для рабочего процесса.
Удалённый сотрудник может иметь контракты с одной или несколькими компаниями, отрабатывать фиксированный рабочий день или плавать в свободном графике. За свою работу он получает либо фиксированную ежемесячную зарплату, либо сдельную оплату. При этом в выборе задач он полностью зависит от своего руководства.
Плюсы удаленной работы:
Свобода выбора геолокационного положения;
Комфортное рабочее место по индивидуальному вкусу;
Экономия времени на сборы и дорогу до офиса и обратно;
Отсутствие транспортных расходов «дом-офис-дом»;
Минимум отвлечений от рабочего процесса со стороны коллег.
К минусам «удалёнки» можно отнести то, что зачастую сотрудник сам обеспечивает себя необходимым для работы оборудованием и средствами связи, а также компенсирует расходы на интернет и мобильную связь за свой счет.
Если вас заинтересовала возможность получения удалённой работы, но вы не знаете с чего начать, вы можете пройти обучение удаленной работе. Причем сделать это можно как в офисе специализированной компании, так и удаленно.
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