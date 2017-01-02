Покупка норковой шубы: рекомендации к правильному выбору
02.01.2017
На протяжении многих десятилетий меховые норковые шубы пользуются у женщин всех возрастов огромной популярностью. Сегодня шуба из норки говорит о самодостаточности и роскоши её владелицы. И, несмотря на дороговизну, норка никогда не выйдет из моды.
Мех норки не только элегантен, но и весьма практичен. При правильном уходе норковая шуба может прослужить своей хозяйке более десяти сезонов. Сам мех очень хорошо поддается кройке, поэтому подобные изделия великолепно сидят на своих владелицах. Они замечательно подчеркивают женскую фигуру, не отяжеляя легкий, нежный образ.
При выборе норковой шубы необходимо обратить внимание на мех. Качественный норковый мех обладает насыщенным цветом, блестит и переливается. Настоящая норка имеет ровный, густой подпушек и мягкую оборотную сторону. Стоит отметить, что качественный мех норки не так легко выдернуть из шубы. Кроме того, оригинальная норковая шуба должна иметь ощутимый вес, это одна из гарантий качества.
Обязательно обратите внимание на качество кожи и на швы шубы. Изделие высокого качества всегда аккуратно прошито, все швы ровные, без торчащих ниток и клочков меха. Следы клея говорят о низком качестве шубы, солидные производители никогда не используют его в производстве. Цвет подкладки шубы должен гармонировать с цветом меха.
Стойкость окраски норковой шубы можно проверить с помощью светлой ткани, смоченной в прохладной воде. Слегка потрите мех - при качественной окраске на ткани не останется следов. Погладьте шубку против шерсти и сомните мех в кулаке. На качественном мехе волоски не заламываются и не слипаются, быстро возвращаясь в исходное состояние. Важный момент, хороший мех норки должен приятно пахнуть. Резкие, неприятные запахи недопустимы.
Наличие сертификата качества - ещё один немаловажный факт при выборе натуральной качественной норковой шубы. Обязательно также присутствие фирменного ярлыка с образцом меха. Если вы решили купить норковую шубу (http://www.furexpo.ru/catalog/norkovye-shuby/), то в специализированных меховых салонах можно получить не только гарантию качества, но и профессиональные консультации по выбору и уходу за норковой шубой.
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