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10 мифов о лазерной эпиляции: вопросы и ответы

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26.12.2016

Лазерная эпиляция - косметическая процедура, предназначенная для удаления с тела нежелательных волос. Хотя она известна уже более 20 лет, многие не совсем точно и правильно понимают ее назначение, боятся как самой процедуры, так и ее последствий. Постараемся разобраться в спорных моментах.

Миф 1. Влияние лазера на здоровье

Лазерная эпиляция

  • Многие считают, что удаление волос при помощи лазера может повлиять на здоровье женщины. Из-за глубокого проникновения луча, возможно негативное воздействие на внутренние органы.
  • Это совершенно неправильное суждение. При проведении эпиляции лазер всего на 1-2 мм проникает в эпидермис, затем рассеивается. Никакого воздействия на кожные покровы не происходит, гибнет только волосяная луковица. Один момент, который может насторожить - покраснение кожи после процедуры, но оно пройдет через 1-2 часа.

Миф 2. Развитие рака

  • Согласно утверждению некоторых женщин, удаление волос при помощи лазера может привести к возникновению злокачественного новообразования.
  • Нет, лазер не оказывает вредного воздействия на кожу, а к онкологии могут привести УФ-лучи.

Миф 3. Врастание волос и появление рубцов

  • Лазерная обработка кожи может привести к внешним дефектам, например, врастут волосы.
  • Это лишь рассуждения! Лазер не воздействует на эпидермис, только на сам волос. Ну а если произошло врастание, то эпиляция не при чем. Косметологи даже рекомендуют процедуру эпиляции при наличии данной проблемы.

Миф 4. Процедура дорогостоящая

  • Женщины склонны думать, что проводить эпиляцию лазером – удовольствие дорогое, и не многим по карману.
  • Спорное утверждение, все зависит от вашего бюджета. Конечно, процедура стоит денег, а для хорошего и стойкого результата потребуется посетить косметолога несколько раз. Но, как известно, красота требует жертв. И если у вас уже нет сил терпеть вросшие волоски, то позаботьтесь о себе и посетите косметический кабинет.

Миф 5. Процедура болезненная

  • Согласно мнению обывателей, лазерная эпиляция сопровождается болезненными ощущениями.
  • Сложно назвать эпиляцию приятной, но не стоит так драматизировать, делать био- и электроэпиляции еще больнее. Ради красивой кожи, можно немного потерпеть. Косметологи при проведении эпиляции в очень чувствительных местах (зона бикини, в области подмышек) применяют обезболивающий крем.

Лазерная эпиляция

Миф 6. Эффект останется постоянно

  • Некоторые считают, что достаточно сделать эпиляцию один раз и новые волоски больше не появятся на обработанных местах.
  • К сожалению это не так. Конечно, волосы будут расти меньше, станут более слабыми и тонкими, но все равно появятся опять. Лазерный луч поражает только «взрослые» фолликулы волоса, а их на теле 5-15%. Обработанные волоски не растут, однако после проведения 3-4 процедур около 40% волос появляются снова.

Миф 7. Эпиляция помогает не всем

  • Женщины считают, что лазерная процедура не способна помочь всем без исключения.
  • Доля правды в этом утверждении есть, действие луча направлено на волосок с темным пигментом, следовательно, седые, тонкие пушковые или светлые волосинки не будут обработаны. Поэтому блондинкам можно и не пытаться делать эпиляцию. Также никакой пользы не будет при наличии в организме гормональных сбоев.

Миф 8. Эффект от процедуры виден сразу

  • Согласно утверждениям некоторых женщин, одной процедуры будет достаточно, чтобы проблема ушла.
  • Слишком рано говорить о снижении роста волос, когда вы прошли один сеанс. Чтобы ненавистные волоски пропали, придется сделать 2-3 процедуры.

Миф 9. Эпиляцию можно проводить только в определенных местах

  • Принято считать, что удаление волос лазером подходит только для зоны бикини.
  • Нет, эпиляцию можно делать на руках, ногах, лице, в паху, на спине, даже в носу и ушах.

Миф 10. После эпиляции не нужен дополнительный уход

  • Это утверждение неправильное, т.к. кожа некоторое время остается чувствительной, поэтому еще 3-4 дня следует использовать для ухода гипоаллергенные препараты, не помещать солярий, сауну, бассейн. Летом, перед походом на пляж, на обработанные места рекомендуется наносить солнцезащитный крем.

Подробнее о лазерной эпиляции читайте на сайте lasmed.ru


Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
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