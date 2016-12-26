10 мифов о лазерной эпиляции: вопросы и ответы

Лазерная эпиляция - косметическая процедура, предназначенная для удаления с тела нежелательных волос. Хотя она известна уже более 20 лет, многие не совсем точно и правильно понимают ее назначение, боятся как самой процедуры, так и ее последствий. Постараемся разобраться в спорных моментах.
Миф 1. Влияние лазера на здоровье
Многие считают, что удаление волос при помощи лазера может повлиять на здоровье женщины. Из-за глубокого проникновения луча, возможно негативное воздействие на внутренние органы.
Это совершенно неправильное суждение. При проведении эпиляции лазер всего на 1-2 мм проникает в эпидермис, затем рассеивается. Никакого воздействия на кожные покровы не происходит, гибнет только волосяная луковица. Один момент, который может насторожить - покраснение кожи после процедуры, но оно пройдет через 1-2 часа.
Миф 2. Развитие рака
Согласно утверждению некоторых женщин, удаление волос при помощи лазера может привести к возникновению злокачественного новообразования.
Нет, лазер не оказывает вредного воздействия на кожу, а к онкологии могут привести УФ-лучи.
Миф 3. Врастание волос и появление рубцов
Лазерная обработка кожи может привести к внешним дефектам, например, врастут волосы.
Это лишь рассуждения! Лазер не воздействует на эпидермис, только на сам волос. Ну а если произошло врастание, то эпиляция не при чем. Косметологи даже рекомендуют процедуру эпиляции при наличии данной проблемы.
Миф 4. Процедура дорогостоящая
Женщины склонны думать, что проводить эпиляцию лазером – удовольствие дорогое, и не многим по карману.
Спорное утверждение, все зависит от вашего бюджета. Конечно, процедура стоит денег, а для хорошего и стойкого результата потребуется посетить косметолога несколько раз. Но, как известно, красота требует жертв. И если у вас уже нет сил терпеть вросшие волоски, то позаботьтесь о себе и посетите косметический кабинет.
Миф 5. Процедура болезненная
Согласно мнению обывателей, лазерная эпиляция сопровождается болезненными ощущениями.
Сложно назвать эпиляцию приятной, но не стоит так драматизировать, делать био- и электроэпиляции еще больнее. Ради красивой кожи, можно немного потерпеть. Косметологи при проведении эпиляции в очень чувствительных местах (зона бикини, в области подмышек) применяют обезболивающий крем.
Миф 6. Эффект останется постоянно
Некоторые считают, что достаточно сделать эпиляцию один раз и новые волоски больше не появятся на обработанных местах.
К сожалению это не так. Конечно, волосы будут расти меньше, станут более слабыми и тонкими, но все равно появятся опять. Лазерный луч поражает только «взрослые» фолликулы волоса, а их на теле 5-15%. Обработанные волоски не растут, однако после проведения 3-4 процедур около 40% волос появляются снова.
Миф 7. Эпиляция помогает не всем
Женщины считают, что лазерная процедура не способна помочь всем без исключения.
Доля правды в этом утверждении есть, действие луча направлено на волосок с темным пигментом, следовательно, седые, тонкие пушковые или светлые волосинки не будут обработаны. Поэтому блондинкам можно и не пытаться делать эпиляцию. Также никакой пользы не будет при наличии в организме гормональных сбоев.
Миф 8. Эффект от процедуры виден сразу
Согласно утверждениям некоторых женщин, одной процедуры будет достаточно, чтобы проблема ушла.
Слишком рано говорить о снижении роста волос, когда вы прошли один сеанс. Чтобы ненавистные волоски пропали, придется сделать 2-3 процедуры.
Миф 9. Эпиляцию можно проводить только в определенных местах
Принято считать, что удаление волос лазером подходит только для зоны бикини.
Нет, эпиляцию можно делать на руках, ногах, лице, в паху, на спине, даже в носу и ушах.
Миф 10. После эпиляции не нужен дополнительный уход
Это утверждение неправильное, т.к. кожа некоторое время остается чувствительной, поэтому еще 3-4 дня следует использовать для ухода гипоаллергенные препараты, не помещать солярий, сауну, бассейн. Летом, перед походом на пляж, на обработанные места рекомендуется наносить солнцезащитный крем.
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