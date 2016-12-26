10 мифов о лазерной эпиляции: вопросы и ответы

Лазерная эпиляция - косметическая процедура, предназначенная для удаления с тела нежелательных волос. Хотя она известна уже более 20 лет, многие не совсем точно и правильно понимают ее назначение, боятся как самой процедуры, так и ее последствий. Постараемся разобраться в спорных моментах. Миф 1. Влияние лазера на здоровье Многие считают, что удаление волос при помощи лазера может повлиять на здоровье женщины. Из-за глубокого проникновения луча, возможно негативное воздействие на внутренние органы.

Это совершенно неправильное суждение. При проведении эпиляции лазер всего на 1-2 мм проникает в эпидермис, затем рассеивается. Никакого воздействия на кожные покровы не происходит, гибнет только волосяная луковица. Один момент, который может насторожить - покраснение кожи после процедуры, но оно пройдет через 1-2 часа. Миф 2. Развитие рака Согласно утверждению некоторых женщин, удаление волос при помощи лазера может привести к возникновению злокачественного новообразования.

Нет, лазер не оказывает вредного воздействия на кожу, а к онкологии могут привести УФ-лучи. Миф 3. Врастание волос и появление рубцов Лазерная обработка кожи может привести к внешним дефектам, например, врастут волосы.

Это лишь рассуждения! Лазер не воздействует на эпидермис, только на сам волос. Ну а если произошло врастание, то эпиляция не при чем. Косметологи даже рекомендуют процедуру эпиляции при наличии данной проблемы. Миф 4. Процедура дорогостоящая Женщины склонны думать, что проводить эпиляцию лазером – удовольствие дорогое, и не многим по карману.

Спорное утверждение, все зависит от вашего бюджета. Конечно, процедура стоит денег, а для хорошего и стойкого результата потребуется посетить косметолога несколько раз. Но, как известно, красота требует жертв. И если у вас уже нет сил терпеть вросшие волоски, то позаботьтесь о себе и посетите косметический кабинет. Миф 5. Процедура болезненная Согласно мнению обывателей, лазерная эпиляция сопровождается болезненными ощущениями.

Сложно назвать эпиляцию приятной, но не стоит так драматизировать, делать био- и электроэпиляции еще больнее. Ради красивой кожи, можно немного потерпеть. Косметологи при проведении эпиляции в очень чувствительных местах (зона бикини, в области подмышек) применяют обезболивающий крем. Миф 6. Эффект останется постоянно Некоторые считают, что достаточно сделать эпиляцию один раз и новые волоски больше не появятся на обработанных местах.

К сожалению это не так. Конечно, волосы будут расти меньше, станут более слабыми и тонкими, но все равно появятся опять. Лазерный луч поражает только «взрослые» фолликулы волоса, а их на теле 5-15%. Обработанные волоски не растут, однако после проведения 3-4 процедур около 40% волос появляются снова. Миф 7. Эпиляция помогает не всем Женщины считают, что лазерная процедура не способна помочь всем без исключения.

Доля правды в этом утверждении есть, действие луча направлено на волосок с темным пигментом, следовательно, седые, тонкие пушковые или светлые волосинки не будут обработаны. Поэтому блондинкам можно и не пытаться делать эпиляцию. Также никакой пользы не будет при наличии в организме гормональных сбоев. Миф 8. Эффект от процедуры виден сразу Согласно утверждениям некоторых женщин, одной процедуры будет достаточно, чтобы проблема ушла.

Слишком рано говорить о снижении роста волос, когда вы прошли один сеанс. Чтобы ненавистные волоски пропали, придется сделать 2-3 процедуры. Миф 9. Эпиляцию можно проводить только в определенных местах Принято считать, что удаление волос лазером подходит только для зоны бикини.

Нет, эпиляцию можно делать на руках, ногах, лице, в паху, на спине, даже в носу и ушах. Миф 10. После эпиляции не нужен дополнительный уход Это утверждение неправильное, т.к. кожа некоторое время остается чувствительной, поэтому еще 3-4 дня следует использовать для ухода гипоаллергенные препараты, не помещать солярий, сауну, бассейн. Летом, перед походом на пляж, на обработанные места рекомендуется наносить солнцезащитный крем. Подробнее о лазерной эпиляции читайте на сайте lasmed.ru

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