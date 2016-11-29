Современная студия танцев: стиль жизни в движении

Танец - это особое древнейшее искусство, которое существовало и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. Танец живет вне пространства и времени, удивляя, завораживая и создавая шедевры, которые вечно будут в тренде.
С научной точки зрения танец - это ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в определённую последовательную композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. В любом танце проявляются уникальные особенности национальности, возраста, физической подготовки и даже стиля жизни танцора.
Если вы решили заняться танцами, то в первую очередь необходимо определиться со стилем. Это важно, так как в профессиональных танцевальных школах преподают более 40 направлений танцев: это и чувственное Танго, страстная Латина, эмоциональное Фламенко, новаторский Dancehall, сексуальный Lady Mix, раскрепощенный Hip-Hop, зажигательный Jazz Funk, творческий Хастл, бальные, восточные и популярный среди молодожен свадебный танец. Конечно, это не всё, более того, каждый год в мире появляются очередные танцевальные новинки.
Танцы делятся на сольные, парные и групповые (коллективные). И это также не стоит упускать из виду, поскольку парные и групповые танцы потребуют от вас большей техники и профессионализма для достижения максимальной синхронности движений с остальными участниками коллектива. Чтобы окончательно убедиться в своем предпочтении, можно записаться на пробный урок, который практически все танцевальные студии предоставляют бесплатно.
Школы танцев проводят уроки для людей любого возраста (от 3 до 70 лет), любой комплекции и любого уровня физической подготовки. Для каждого ученика подбирается подходящая группа: индивидуальная 2-4 или общая - 10-15 человек. Педагоги учат понимать танцевальные стили, чувствовать музыкальные ритмы, красиво двигаться, грамотно владеть своим телом и его гибкостью, импровизировать на танцполе. Также вам предложат авторские фитнес-программы, методики похудения, танцевальный фитнес (аэробика) или стретчинг. Для многих очень удобно, когда в одном месте можно и потанцевать, и подкорректировать фигуру.
Любая современная студия танцев может похвастать профессиональным штатом хореографов, фитнес-тренеров и даже администраторов. Но главное - максимально комфортные условия для занятий: большие залы с зеркалами, кондиционеры, качественная аудиосистема, душевые комнаты и «безопасные» раздевалки. Каждая школа проводит различные танцевальные мероприятия, ежегодные батлы и регулярные мастер-классы. А, благодаря комплексным ценам, периодическим скидкам и бонусам, занятия могут обходиться недорого. Так что танцуйте, на здоровье!
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