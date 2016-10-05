Женское нижнее белье – изящество и комфорт в одном комплекте

Женское нижнее белье – это не просто одежда на каждый день. Сочетание натуральных тканей и кружева, многообразие цветов создают настоящую живопись, без которой невозможно представить образ современной женщины.

В гардеробе каждой женщины должно присутствовать красивое нижнее белье. И поскольку эта часть гардероба ближе всего к телу, то белье должно быть не только красивым, но и максимально комфортным. Это позволит женщине не только подчеркнуть свою индивидуальность и женственность, но и ежедневно ощущать на себе приятные прикосновения натуральных тканей, получать особое настроение и комфорт.

Качественное женское нижнее белье мягко облегает тело и при этом держит форму, оно не ощущается при носке и незаметно под одеждой

Выбирая нижнее белье от Дикой Орхидеи, стоит обратить внимание не только на фасон, но и на тип и качество материала. Чтобы телу было комфортно, а кожа «дышала», на каждый день лучше покупать белье из натуральных материалов: хлопок, шелк, а также их сочетание с умеренным добавлением эластана, вискозы, полиэстера.

Что касается расцветок, то женщинам со смуглой кожей больше подходят яркие тона, а обладательницам светлой кожи – спокойные, пастельные. Белье классического черного и белого цветов идет всем. Не стоит забывать о свойстве яркого, кружевного нижнего белья влиять на сексуальное настроение партнеров. Несомненные цвета-фавориты в этом - черный и красный цвет.

Не секрет, что из одного комплекта гораздо быстрее изнашиваются трусики. Поэтому к каждому бюстгальтеру их стоит подбирать как минимум пару. Выбор фасона трусиков зависит от личных предпочтений. Стринги и танга надеваются под узкие брюки, слипы или шортики подойдут для остальных случаев. Кстати, шортики не только красиво облегают линию ягодиц, но и подтягивают их форму.