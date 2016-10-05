Женское нижнее белье – изящество и комфорт в одном комплекте
05.10.2016
Женское нижнее белье – это не просто одежда на каждый день. Сочетание натуральных тканей и кружева, многообразие цветов создают настоящую живопись, без которой невозможно представить образ современной женщины.
В гардеробе каждой женщины должно присутствовать красивое нижнее белье. И поскольку эта часть гардероба ближе всего к телу, то белье должно быть не только красивым, но и максимально комфортным. Это позволит женщине не только подчеркнуть свою индивидуальность и женственность, но и ежедневно ощущать на себе приятные прикосновения натуральных тканей, получать особое настроение и комфорт.
Качественное женское нижнее белье мягко облегает тело и при этом держит форму, оно не ощущается при носке и незаметно под одеждой
Выбирая нижнее белье от Дикой Орхидеи, стоит обратить внимание не только на фасон, но и на тип и качество материала. Чтобы телу было комфортно, а кожа «дышала», на каждый день лучше покупать белье из натуральных материалов: хлопок, шелк, а также их сочетание с умеренным добавлением эластана, вискозы, полиэстера.
Что касается расцветок, то женщинам со смуглой кожей больше подходят яркие тона, а обладательницам светлой кожи – спокойные, пастельные. Белье классического черного и белого цветов идет всем. Не стоит забывать о свойстве яркого, кружевного нижнего белья влиять на сексуальное настроение партнеров. Несомненные цвета-фавориты в этом - черный и красный цвет.
Не секрет, что из одного комплекта гораздо быстрее изнашиваются трусики. Поэтому к каждому бюстгальтеру их стоит подбирать как минимум пару. Выбор фасона трусиков зависит от личных предпочтений. Стринги и танга надеваются под узкие брюки, слипы или шортики подойдут для остальных случаев. Кстати, шортики не только красиво облегают линию ягодиц, но и подтягивают их форму.
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
Адреса салонов красоты Москвы и Санкт-Петербурга. Парикмахерские Москвы, СПА-салоны (SPA), центры красоты и здоровья, косметологии, фитнес-клубы, косметические салоны, тату салоны в Москве, стоимость пирсинга, цены на татуировки в Санкт-Петербурге, студии загара, солярии. Автосалоны Москвы и СПб, автоцентры, автосервисы, техцентры. Аренда, заказ и прокат лимузинов, свадебные салоны Санкт-Петербурга, ЗАГСы, ювелирные магазины, модные бутики, магазины косметики, салоны оптики, магазины одежды, ателье, салоны цветов, торговые центры (ТЦ) и торговые комплексы. Студии дизайна интерьера, мебельные салоны, магазины часов и подарков, оружейные магазины в Москве, салоны связи, магазины бытовой техники. Ночные клубы, кинотеатры, банкетные залы, лучшие гостиницы, мини-отели в Петербурге, туроператоры, турфирмы