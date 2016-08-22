Окрашивание Kydra - французская философия красоты и здоровья волос

Окрашивание Kydra (Кедра) - это истинная философия красоты волос. Любовь к себе, яркая индивидуальность, свобода и жизнь в гармонии с собой и окружающим миром - все это вдохновляет разработчиков этой эксклюзивной косметической марки.

Основатель французской компании Phyto (Фито), а также идейный вдохновитель концерна Ales Group Патрик Алес уже более полувека работает над использованием натуральных веществ в косметике для волос. Пытаясь избавить женщин от негативного воздействия агрессивной «химии» на кожу головы и волосы, он стал одним из первых трихологов с мировым именем.

В 1969 году под руководством Алеса появилась косметическая лаборатория Phytosolba (Фитосолба), которая и по сей день работает над созданием эффективных и безопасных средств для волос с максимальным содержанием органических фитовеществ. Профессиональные краски Kydra - это одна из разработок специалистов компании Phyto.

Средства окрашивания волос Kydra by Phyto уникальны, поскольку они воплотили в себе обширные знания в косметологии и многолетний опыт создания натуральных косметических средств. Концепция Кедра позволяет не только придать волосам стойкий и насыщенный цвет, но сохранить их природную силу и структуру. Kydra - это инновационное единение процессов окрашивания и ухода высочайшего качества.

Процедура окрашивания Kydra (Кедра) делится на 3 этапа: