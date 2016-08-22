Окрашивание Kydra - французская философия красоты и здоровья волос
22.08.2016
Окрашивание Kydra (Кедра) - это истинная философия красоты волос. Любовь к себе, яркая индивидуальность, свобода и жизнь в гармонии с собой и окружающим миром - все это вдохновляет разработчиков этой эксклюзивной косметической марки.
Основатель французской компании Phyto (Фито), а также идейный вдохновитель концерна Ales Group Патрик Алес уже более полувека работает над использованием натуральных веществ в косметике для волос. Пытаясь избавить женщин от негативного воздействия агрессивной «химии» на кожу головы и волосы, он стал одним из первых трихологов с мировым именем.
В 1969 году под руководством Алеса появилась косметическая лаборатория Phytosolba (Фитосолба), которая и по сей день работает над созданием эффективных и безопасных средств для волос с максимальным содержанием органических фитовеществ. Профессиональные краски Kydra - это одна из разработок специалистов компании Phyto.
Средства окрашивания волос Kydra by Phyto уникальны, поскольку они воплотили в себе обширные знания в косметологии и многолетний опыт создания натуральных косметических средств. Концепция Кедра позволяет не только придать волосам стойкий и насыщенный цвет, но сохранить их природную силу и структуру. Kydra - это инновационное единение процессов окрашивания и ухода высочайшего качества.
Процедура окрашивания Kydra (Кедра) делится на 3 этапа:
Подготовка волос к процедуре окрашивания для создания качественного цвета;
Интенсивный уход и защита структуры волос во время окрашивания;
Уход за волосами, сохранение цвета и естественного блеска после окрашивания.
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
Адреса салонов красоты Москвы и Санкт-Петербурга. Парикмахерские Москвы, СПА-салоны (SPA), центры красоты и здоровья, косметологии, фитнес-клубы, косметические салоны, тату салоны в Москве, стоимость пирсинга, цены на татуировки в Санкт-Петербурге, студии загара, солярии. Автосалоны Москвы и СПб, автоцентры, автосервисы, техцентры. Аренда, заказ и прокат лимузинов, свадебные салоны Санкт-Петербурга, ЗАГСы, ювелирные магазины, модные бутики, магазины косметики, салоны оптики, магазины одежды, ателье, салоны цветов, торговые центры (ТЦ) и торговые комплексы. Студии дизайна интерьера, мебельные салоны, магазины часов и подарков, оружейные магазины в Москве, салоны связи, магазины бытовой техники. Ночные клубы, кинотеатры, банкетные залы, лучшие гостиницы, мини-отели в Петербурге, туроператоры, турфирмы