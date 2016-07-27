Ювелирные украшения: роскошный подарок для любимой

Покупая ювелирные украшения в подарок, мы дарим своей девушке не просто вещь, а, возможно, непреходящую ценность. При правильном выборе новое изделие может стать любимым аксессуаром одаряемой, в ином случае оно будет лежать ни разу и не надетым. Так какие нюансы необходимо учитывать?

Для начала стоит определиться с материалом оправы украшения. Самые популярные драгоценные металлы, используемые при изготовлении ювелирных изделий - золото и серебро. И если серебро имеет один оттенок, то золото дает больший цветовой выбор, так как помимо классического красного бывает белое и розовое золото. Цвет металла зависит от количества и типа примесей.

Стоит отметить, что далеко не все девушки хотят «купаться» в золоте. Так что сначала стоит удостовериться, какому драгметаллу она отдает предпочтение - золоту или серебру. Кстати, тоже самое касается и ювелирных вставок. Конечно, ни одна девушка не откажется от бриллиантов, однако помимо «классики» есть еще изумруды, сапфиры, рубины, жемчуг. Это возможно усложнит выбор, поскольку драгоценные камни отличаются не только расцветкой, но также формой и размером.

Если вам не дают покоя сомнения, то просто пригласите свою пассию пройтись по магазинам ювелирных украшений в Москве. Скорее всего, если ей что-то понравится, она сразу же об этом скажет. И имейте в виду, если вы не женаты и пока еще не намерены делать своей любимой предложение, то выбирайте в качестве подарка серьги, колье или браслет. На ранних этапах отношений не стоит дарить кольца. Девушка может истолковать ваш презент по-своему, и тогда вам придется готовиться к незапланированной свадьбе.