Холодильники «Хитачи» - надежная бытовая техника из Японии
26.07.2016
Нельзя представить квартиру без кухни, а кухню без холодильника. Помимо того, что холодильник является одним из основных элементов интерьерного решения кухонного пространства, он выполняет самую важную функцию в доме - сохранность продуктов. К дизайну современной кухни можно подобрать разнообразные холодильники известных европейских производителей, но сегодня речь пойдет о японском качестве Hitachi (Хитачи).
Компания «Хитачи» была создана в Японии в 1910 году. Слово «Hitachi» дословно переводится как «рассвет». Основатель компании Намихеи Одаира создал товарный знак, наложив друг на друга два иероглифа (Hi - «солнце» и Tachi - «восход») и заключив их в круг. Философия бренда - нацеленность на пользу людям посредством высоких технологий. Именно поэтому весь товарный ряд Hitachi соответствует общемировым стандартам, а процесс каждого производства учитывает требования по защите окружающей среды.
С момента своего образования до нынешнего времени Hitachi произвела свыше 20.000 видов товаров – от электропоездов и строительной техники до компьютерного оборудования и техники для дома. Сегодня продукция этого японского производителя широко используется во многих странах мира благодаря высокому качеству, энергоэффективности, функциональности и оригинальному дизайну.
Первый электрический холодильник Хитачи был создан в 1932 году. С тех пор многие функции и технологии были значительно усовершенствованы. На сегодняшний день компания Hitachi имеет целую гамму моделей холодильников, которые отлично вписываются в кухонный интерьер и в которых продукты остаются свежими надолго. Бытовые холодильники Хитачи по-японски надежны, экономичны, бесшумны, просты в управлении, а их дизайнерские решения более чем оригинальны.
К основным преимуществам холодильников «Хитачи» можно отнести:
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