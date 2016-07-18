Кератиновое ламинирование ресниц – инновации во взгляде

Каждая женщина мечтает притягивать восхищённые взгляды мужчин, но для этого ей нужно и самой обладать завораживающим взглядом. Кератиновое ламинирование ресниц - инновационный метод в косметологии, который поможет сделать ваши ресницы объемнее и насыщеннее, а глаза - более выразительными.

Принцип

Кератин - высокопрочный фибриллярный белок, из которого состоят роговые производные эпидермиса кожи, в частности, наши ресницы, брови, волосы и ногти. По своей прочности среди материалов биологического происхождения кератин уступает лишь хитину. Кератин, входящий в состав для ламинирования, проникает вглубь волоска, заполняет трещинки и «лечит» разного рода повреждения.

Процедура

Процедура ламинирования позволяет увеличить размер и изгиб ресниц без химической завивки, а также укрепляет их структуру. Кератиновое ламинирование ресниц - салонная процедура, и делать её в домашних условиях не рекомендуется. Процедура в салоне длится от 45 минут до 1,5 часа. Время зависит от квалификации мастера и используемых им препаратов. Важно! Специалист должен иметь соответствующий сертификат на проведение данной процедуры.

Результат

Кератиновое ламинирование ресниц позволяет до 3-х месяцев обходиться без использования косметики. В первый день после процедуры ресницы выглядят склеенными, будто смазанные маслом. При этом по завершении процедуры не стоит 24 часа мочить глаза и производить какие-либо активные действия в области век.

Ресницы, прошедшие процедуру кератинового ламинирования, увеличиваются в объёме, становятся здоровыми, прочными, гладкими, приобретают «живой» блеск. После процедуры отсутствует ощущение инородного тела на глазах, ресницы не осыпаются и не «текут». Кроме того, кератиновое покрытие защищает ресницы от воздействия соленой воды, пыли, солнечных лучей, мороза.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов;

Недавнее хирургическое вмешательство в области глаз;

Заболевания слизистых, перенесённый ячмень;

Беременность и период лактации.



