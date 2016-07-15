Строительство каркасного дома под ключ – недорого и быстро

Каждый мечтает о собственном доме, но не каждый знает, что его можно построить на любом участке, в кратчайшие сроки и по минимальной стоимости, достаточно заказать строительство каркасного дома под ключ.

Технология возведения каркасных домов давно завоевала рынок малоэтажного строительства в зарубежных странах. Сейчас каркасные дома активно набирают популярность и в России. Это связано с тем, что вне зависимости от сложности проекта, дом будет построен точно в срок, качественно и в соответствии с технологией. Кроме того, при строительстве легко реализуется любое пожелание заказчика, так как практически нет ограничений на дизайн и планировку.

Прочность каркасного дома достигается за счет специального метода возведения перекрытий и балок, которые располагаются в строгом порядке. Каркас собирается из древесины различного сечения, которая предварительно покрывается различными безвредными для здоровья человека антисептиками и специальными составами. Они защищают жилье от грызунов и насекомых, кроме того, такая обработка повышает огнестойкость древесины и увеличивает срок службы дома.

При строительстве любых каркасных домов обеспечивается защита от влаги, ветра и других внешних воздействий с помощью специальных пленок, материалов и утеплителей. Отделочные работы можно осуществлять почти сразу после возведения, что дает возможность завершить строительство каркасного дома под ключ в кратчайшие сроки (до 2-х месяцев). Экологически эти дома считаются более «чистыми», чем кирпичные и бетонные.

Основные преимущества каркасного дома: