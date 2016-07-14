Красота и здоровье женщины: основные аспекты

Красота и здоровье женщины зависят только от неё самой, и это неоспоримый факт. Конечно, наследственность имеет определённое значение, но если девушка не ухаживает за собой, пренебрегает правилами здорового образа жизни, то никакие гены тут не помогут.

Для поддержания «здорового духа в здоровом теле», необходимо исключить из своей жизни все вредные привычки, регулярно заниматься спортом (особенно полезны бег и плавание), а главное, чаще улыбаться окружающим и радоваться жизни. Ведь медициной доказано, что позитивное настроение - один из основных ключей к здоровью и долголетию.

Для повышения иммунитета организма будут однозначно полезны прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и закаливание. Наши красота и здоровье также зависят от графика и рациона питания, с помощью которого можно в кратчайшие сроки активировать резервные силы организма, позволяющие бороться с любым потенциальным недугом.

Каждая женщина стремится выглядеть привлекательно в любое время года. Иногда достаточно обновить гардероб или сменить прическу, как вы начинаете ощущать на себе взоры окружающих и слышать комплименты знакомых. В качестве «контрольного выстрела» стоит позаботиться о своей коже: записаться к косметологу в салон красоты, посетить серию сеансов массажа или СПА-процедур, заглянуть в кабинет маникюра-педикюра, сходить в солярий.