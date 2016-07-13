Свадебный букет: важнейший атрибут невесты на свадьбе
13.07.2016
Свадебные наряды невест украшались цветами с давних времен. Как правило, их вплетали в волосы, использовали в виде венка, ожерелья и браслетов. Со временем флористическая мода создала важнейший атрибут церемонии бракосочетания - свадебный букет.
Букет невесты должен быть непременно богатым и роскошным - в тон столь важному торжественному событию. Свадебный букет составляется флористами в соответствии с общим образом невесты. Он должен лаконично поддерживать цветовую гамму наряда новобрачной. Кроме того букет невесты должен сочетаться с бутоньеркой жениха, цветом его костюма, рубашки, галстука или бабочки.
Часто композиция свадебного букета составляется на основе контрастов, однако эти контрасты должны быть продуманы тщательным образом и повторены в других элементах образа невесты - помаде, макияже, прическе, украшениях и аксессуарах. Форма букета, его цвет и размер должны полностью соответствовать характеру невесты. Примеры здесь: http://florisa.ru/shop/svadebnaya-floristika/svadebnye-bukety/
Композиция букета невесты, в первую очередь, зависит от стиля её свадебного платья. Самыми традиционными и проверенными временем являются круглая и каскадная формы букетов. Так, если платье пышное и воздушное, то стоит отдать предпочтение круглому (полусферному) варианту. Если же наряд невесты обладает четким силуэтом или это платье со шлейфом, то эффектнее будет смотреться каскадный букет.
Цветов на свадьбе должно быть много, поскольку это главное украшение торжества - символ молодости, красоты и любви. Примечательно, что в цветочном оформлении считается хорошей приметой сглаженность линий и отсутствие агрессивных торчащих элементов. Это предвещает молодоженам мир и взаимопонимание в семейной жизни.
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