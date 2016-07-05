Профессиональные краски для волос: окрашивание в домашних условиях

Женщины любят экспериментировать со своей внешностью, в том числе, перекрашивая волосы в самые разнообразные цвета и оттенки. Однако не каждая имеет возможность побаловать себя профессиональной процедурой окрашивания волос в салоне красоты. Кроме того, многие представительницы слабого пола не доверяют стилистам и предпочитают проводить эту процедуру самостоятельно, в домашних условиях.

Сегодня на рынке косметики для волос существует большое количество средств для домашнего окрашивания, разобраться в которых без специальных знаний не так просто. Несмотря на это, представительницы прекрасного пола выбирают продукцию профессионального уровня, которая не только даст насыщенный и стойкий цвет, но и будет довольно щадящей, максимально мягко действующей на структуру волос, а также защитит их от негативных внешних факторов.

Профессиональная краска для волос отличается от обычной высокой стойкостью и качеством цвета. Непрофессиональной краски хватает в среднем на 3 помывки головы, после чего она начинает выцветать. Профессиональные же средства держатся на волосах гораздо дольше, что подтверждают и «выдают» хозяйку постепенно отрастающие корни. Кроме того, эффект смывания профессиональной краски гораздо мягче, так на полотенце при сушке не остаются цветные разводы, а цвет сходит не градиентом или пятнами, а постепенно целиком.

Окрашивание волос помогает женщине кардинально изменить свой имидж, освежить лицо и даже скинуть несколько лет

Если вы решились сделать окрашивание волос в домашних условиях, то перед покупкой краски стоит ознакомиться с составом красителя, а также удостовериться в подлинности красящего средства, например, по штрих-коду. Перед нанесением красителя на волосы обратите внимание на правила использования и рекомендации производителей, в особенности, сколько времени держать краску. Результатом передержки могут стать выжженные волосы, восстановить которые будет очень сложно и недешево.

Основным минусом средств для домашнего окрашивания является тот факт, что получить цвет, как, например, на фото, размещенном на упаковке, удается далеко не каждой женщине. Красивый, глубокий и стойкий оттенок гарантированно может получиться только у профессионального стилиста, и то с небольшой погрешностью. Ведь, чтобы подобрать правильный тон, нужно обладать не только набором тонирующих средств, но и профильным образованием, подкрепленным многолетним опытом и специальными навыками.