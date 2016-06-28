Услуги студии маникюра: все внимание на ногти!

Маникюр - это цветное искусство. Красивый маникюр придаёт особую эстетику ногтям, пальцам и рукам, что делает его обладательницу более уверенной в своей неотразимости. Мода на маникюр не стоит на месте, и мастера постоянно придумывают как новые технологии, так и варианты выполнения услуги.

Ниже перечислены основные виды маникюра, но после ознакомления с ними придется сделать ещё один выбор - выбор мастера-дизайнера. Ведь качество исполнения маникюра, не зависимо от его сложности, должно быть в реальности «как на картинке». Именно такого кредо придерживается студия маникюра в Красногорске.

Итак, французский маникюр - это неиссякаемая классика, не спадающая с пика популярности. На сегодня существует несколько разновидностей французского маникюра.

Классический френч - с выделением кончиков ногтей белым лаком.

Френч-миллениум - с покрытием кончиков ногтей или контуров блёстками.

Цветной френч - с покрытием кончиков ногтей одним цветом лака.

Радужный френч - с покрытием кончиков ногтей разными цветами лака.

Фан-френч - с использованием дополнительных декораций: бусины, стразы и т.д.

Нестандартный френч - с изменением формы «улыбки» (v-образ, треугольник, зиг-заг).

Однотонный маникюр также стоит в классических рядах. Особенностью его исполнения можно выделить цветовую сезонность: в холодное время года (осень-зима) используются холодные и неяркие цвета лака - серый, коричневый, бежевый, бордовый... В теплое время (весна-лето) можно активно экспериментировать с яркими колерами.

Лунный маникюр как противоположность френчу, также стал классикой. Его ещё называют голливудским маникюром или маникюром от Диор, так как впервые был продемонстрирован на одном из показов коллекции бренда. При выполнении этого вида маникюра выбирают два контрастирующих цвета лака, из которых акцентируется луночка ногтя.

Всё большую популярность набирает градиентное окрашивание ногтей под названием «маникюр-омбре». Выполняется такой маникюр с использованием двух-трех оттенков одного цвета лака. Оттенки должны отличаться на один или несколько тонов, чтобы сформировать плавный переход от тёмного цвета к более светлому или наоборот.

Можно перечислять бесконечное число названий: художественный маникюр, маникюр по фен-шуй - с выделением безымянного пальца в другой цвет, маникюр-рамка, металлический (зеркальный) маникюр, стеклянный маникюр, геометрический маникюр, и даже меховой маникюр. Но главное, найти профессионального мастера, который выполнит работу так, что результат будет радовать глаз не один день.