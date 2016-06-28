Лазерная эпиляция волос: особенности и преимущества процедуры

Популярность лазерной эпиляции волос на сегодняшний день объясняется эффективностью, скоростью и безболезненностью этой процедуры. В отличие от иных способов избавления от нежелательных волос в области лица, глубокого бикини, подмышек, рук и ног достаточно одного курса, чтобы надолго забыть о малопривлекательной «растительности». Принцип действия лазера Вкратце: монохроматический свет от вспышки лазера проникает в кожу на строго заданную глубину и поглощается меланином (волосяным пигментом). В результате воздействия волос нагревается, а интенсивное тепло проникает непосредственно в луковицу. Волосяной фолликул повреждается, и стержень через несколько дней выпадает из кожи. Продолжительность процедуры За один сеанс обрабатываются только волосы в фазе активного роста. Обработка разных участков тела занимает от 5 до 45 минут, не причиняя пациенту какого-либо дискомфорта. За 3-4 сеанса с непродолжительным перерывом можно любоваться чистой гладкой кожей. Для достижения максимального эффекта рекомендуется курс из 6-8 процедур. Подготовка к лазерной эпиляции По мнению одних специалистов, накануне процедуры волосы в зоне эпиляции должны быть тщательно выбриты. Чем меньше волос, тем эффективнее результат. Другие советуют сбрить волосы за пару дней до процедуры, чтобы они успели немного отрасти. Но в одном мнения сходятся: перед лазерной эпиляцией нельзя выщипывать волосы пинцетом, удалять воском или электроэпилятором, кожа должна быть сухой и чистой, также не рекомендуется загорать в течение нескольких дней. Решившись посетить салон лазерной эпиляции в Москве не лишним будет получить предварительную консультацию врача-дерматолога на предмет возможных противопоказаний и индивидуальных особенностей кожи. Преимущества лазерной эпиляции Краткость. Лазерная эпиляция воздействует не на отдельные волоски, а на целые зоны диаметром 15 мм, поэтому проходит значительно быстрее других процедур по удалению волос.

Лазерная эпиляция воздействует не на отдельные волоски, а на целые зоны диаметром 15 мм, поэтому проходит значительно быстрее других процедур по удалению волос. Безболезненность. Мощная контактная система охлаждения кожи на лазерной установке исключает болевые ощущения во время процедуры.

Мощная контактная система охлаждения кожи на лазерной установке исключает болевые ощущения во время процедуры. Универсальность. Процедуру можно проводить на любых участках лица и тела, в том числе на руках и ногах, в подмышечных впадинах, зоне бикини, груди, над верхней губой.

Процедуру можно проводить на любых участках лица и тела, в том числе на руках и ногах, в подмышечных впадинах, зоне бикини, груди, над верхней губой. Безопасность. Процедура проводится сертифицированными врачами-дерматовенерологами. Гарантируется отсутствие побочных эффектов и неприятных последствий (вросших волосков, аллергических реакций и пигментации кожи).

Процедура проводится сертифицированными врачами-дерматовенерологами. Гарантируется отсутствие побочных эффектов и неприятных последствий (вросших волосков, аллергических реакций и пигментации кожи). Длительный эффект. Уже после первого сеанса видимые волосы значительно замедляют рост и выпадают, а после полного курса кожа остается гладкой в течение длительного времени.

Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.