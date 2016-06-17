Традиции брака: обручальное кольцо на безымянном пальце мужчины

Традиционно ношение обручальных колец в знак бесконечной женской любви к мужчине, восходит к древним многовековым культурам. Мужчины же стали носить кольца как символ своего семейного положения сравнительно недавно.

Сегодня встретить мужчину с кольцом на безымянном пальце не составляет особого труда, ведь одно из непременных условий брака: «Женился - носи!» У многих из них еще в ювелирном магазине, куда они с будущей невестой зашли купить обручалки для свадьбы, возникало бесконтрольное чувство скованности и растерянности. Жизнь кардинально меняла направление. Хорошо, что это уже в прошлом.

Мужчины также как и женщины носят обручальное кольцо безымянном пальце правой или левой руки (в зависимости о веросисповедания). По древнегреческой легенде считалось, что это наиболее близкие к сердцу пальцы. Греки полагали, что от четвертого пальца идёт артерия прямо к сердцу человека. С анатомической точки зрения это суждение оказалось ошибочным, но миф довольно романтичный.

Для изготовления обручальных колец используется не так много материалов, способных выразить личность мужчины. Наиболее эксцентричными металлами признаны платина и белое золото, а также брутальный титан, из неординарных камней - рубины, изумруды и сапфиры. Бриллианты и розовое золото, конечно, больше подходят женщинам. Однако, если мужчина решил носить бриллиантовое кольцо, то бриллиантов на нем должно быть несколько, в пропорции - меньше размер, больше количество.