Традиции брака: обручальное кольцо на безымянном пальце мужчины
17.06.2016
Традиционно ношение обручальных колец в знак бесконечной женской любви к мужчине, восходит к древним многовековым культурам. Мужчины же стали носить кольца как символ своего семейного положения сравнительно недавно.
Сегодня встретить мужчину с кольцом на безымянном пальце не составляет особого труда, ведь одно из непременных условий брака: «Женился - носи!» У многих из них еще в ювелирном магазине, куда они с будущей невестой зашли купить обручалки для свадьбы, возникало бесконтрольное чувство скованности и растерянности. Жизнь кардинально меняла направление. Хорошо, что это уже в прошлом.
Мужчины также как и женщины носят обручальное кольцо безымянном пальце правой или левой руки (в зависимости о веросисповедания). По древнегреческой легенде считалось, что это наиболее близкие к сердцу пальцы. Греки полагали, что от четвертого пальца идёт артерия прямо к сердцу человека. С анатомической точки зрения это суждение оказалось ошибочным, но миф довольно романтичный.
Для изготовления обручальных колец используется не так много материалов, способных выразить личность мужчины. Наиболее эксцентричными металлами признаны платина и белое золото, а также брутальный титан, из неординарных камней - рубины, изумруды и сапфиры. Бриллианты и розовое золото, конечно, больше подходят женщинам. Однако, если мужчина решил носить бриллиантовое кольцо, то бриллиантов на нем должно быть несколько, в пропорции - меньше размер, больше количество.
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
Адреса салонов красоты Москвы и Санкт-Петербурга. Парикмахерские Москвы, СПА-салоны (SPA), центры красоты и здоровья, косметологии, фитнес-клубы, косметические салоны, тату салоны в Москве, стоимость пирсинга, цены на татуировки в Санкт-Петербурге, студии загара, солярии. Автосалоны Москвы и СПб, автоцентры, автосервисы, техцентры. Аренда, заказ и прокат лимузинов, свадебные салоны Санкт-Петербурга, ЗАГСы, ювелирные магазины, модные бутики, магазины косметики, салоны оптики, магазины одежды, ателье, салоны цветов, торговые центры (ТЦ) и торговые комплексы. Студии дизайна интерьера, мебельные салоны, магазины часов и подарков, оружейные магазины в Москве, салоны связи, магазины бытовой техники. Ночные клубы, кинотеатры, банкетные залы, лучшие гостиницы, мини-отели в Петербурге, туроператоры, турфирмы