Как с уверенностью покупать косметику в интернет-магазинах
16.06.2016
Сегодня через интернет можно заказать практически любую услугу или товар, в том числе и в сфере красоты. Зачастую интернет-магазины косметики становятся удобной альтернативой длительным «пешим» шопингам. Несложные правила помогут сделать покупку косметики в интернете не только приятным, но и безопасным занятием.
Чтобы [купить косметику] в Сети необходимо для начала выбрать два-три надежных интернет-магазина. Из этой выборки будет не сложно определить сайт с самой низкой ценой на желаемую косметику. Однако разительно низкие цены должны настораживать, их разброс не должен превышать 20%. Также важно быть уверенным в качестве предлагаемого товара, гарантию на который предоставляют интернет-магазины крупных ритейлеров косметики.
Ещё один повод для настороженности - наличие в ассортименте устаревшей, давно снятой с производства косметики - если, конечно, сайт не специализируется на продаже раритетов. В хорошем интернет-магазине косметики ассортимент оперативно обновляется в соответствии с официальными запусками новых косметических марок, брендовых новинок и сезонных коллекций.
Стоит помнить, что согласно Закону о защите прав потребителей, продавец обязан предоставить покупателю полную и достоверную информацию себе - на сайте обязательно должны присутствовать контактные данные и реквизиты юридического лица. Также на страницах интернет-магазина должны быть прописаны все условия доставки (самовывоза) и оплаты.
В качестве приятного бонуса многие интернет-магазины предлагают к покупке небольшие подарки - пробники косметики, красивую упаковку, недорогие сувениры. Доставка косметики покупателю может осуществляться как курьером самого интернет-магазина, так и с привлечением транспортных компаний или Почты России. Оплатить покупки можно наличными или банковской картой при получении товара или электронным платежом на момент оформления заказа на сайте.
Делая покупки в крупном и надежном интернет-магазине, вы не только приобретаете любимую косметику, но и получаете гарантированно качественный товар от официального дистрибьютора. Плюс ко всему, вы экономите свое время и средства - их больше остается для других удовольствий и времяпрепровождения.
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