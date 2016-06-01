Женские рубашки: как угодить современным тенденциям
01.06.2016
Женские рубашки это отдельное направление легкой текстильной промышленности, которое развивается в двух основных направлениях: строгий (офисный) и повседневный (casual) стиль.
Как правило, офисные модельные коллекции стоят довольно дорого, однако они имеют несколько главных преимуществ: дресскод, легкость, оригинальный дизайн и качество исполнения. Повседневные casual-модели стоят дешевле при не сильно уступающем качестве. Основным преимуществом таких рубашек является износостойкость.
Многие современные девушки в повседневном стиле отдают предпочтение футболкам, нежели рубашкам, однако это не всегда оправдано. Во-первых, рубашки на девушках выглядят более стильно, чем футболки. Во-вторых, выбор фасона и материала здесь значительно шире. В-третьих, материал качественно изготовленной рубашки легко продувается и не вызывает дискомфорта, связанного с потливостью. Поэтому рубашки женские отлично подходят как для всесезонья, так и для непосредственно летнего сезона.
Пошив коллекционных моделей женских рубашек производится из дорогих итальянских и арабских материалов от ведущих брендовых компаний, однако такие модные рубашки может позволить приобрести не каждый. Недорогие повседневные рубашки шьют в основном из российского и белорусского текстиля, который, в свою очередь, отличается высоким качеством при доступной цене.
Отдельно стоит отметить услуги частных дизайнеров-модельеров одежды. Они работают как с зарубежными, так и отечественными материалами, что дает преимущество в выборе рубашки. Профессиональный модельер позволит создать оптимальный вариант цена-качество для любого гардероба, с его помощью можно реализовать идеи стиля и цветовых оттенков для повседневного или офисного наряда.
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