Резюме на английском языке: особенности составления
31.05.2016
При трудоустройстве в международную компанию вам обязательно понадобится резюме на английском языке - чаще всего с аналогичными русскоязычному резюме требованиями. Поэтому, если вы уже составляли резюме на русском языке, достаточно лишь грамотно перевести его на английский, подкорректировав его под квалификационные требования желаемой должности.
Curriculum Vitae (сокращенно CV) в переводе с латинского языка означает «Программа жизни», проще говоря – краткая биография. Как правило, CV – это подробное описание вашего опыта и навыков, оно должно включать ФИО, контактную информацию, информацию об образовании, навыках и опыте работы.
В резюме на английском языке необходимо как можно подробнее описать свои карьерные цели, знания, умения и навыки, жизненные интересы и увлечения. Помимо этого понадобится информация о выполненных научных работах, издательских публикациях, презентациях, полученных наградах и грамотах, а также об участии в различных творческих проектах.
Кроме прочего, например сайт rabota.ua, советует предоставить все свои достижения в той профессиональной области, с которой вы связываете свое будущее, и указать причины, по которым вы считаете себя достойным претендентом на данную вакансию.
Общие требования к составлению резюме на английском языке:
Резюме «со стажем» должно занимать не более двух страниц, для молодого специалиста – не более одной страницы;
На каждую конкретную вакансию пишется отдельное резюме;
CV должно быть четко структурированным, с выделенными жирным шрифтом названиями разделов, компаний, позиций, дат. В верхней части резюме должна располагаться фотография соискателя;
Необходимо использовать стандартные (читабельные) шрифты, как Arial, Tahoma. Не стоит подчеркивать слова и использовать курсив;
Стоит соблюдать правила работы с официальными документами;
В Curriculum Vitae должна присутствовать только та информация, которая имеет максимальное отношение к рассматриваемой должности.
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