Коктейли - напитки для души и праздника

Многие рестораны особенно гордятся разнообразием своей барной карты. Коктейли в ней могут быть как согревающими алкогольными, так и освежающими безалкогольными. В любом случае их отличает необычное сочетание разных компонентов и манящий вкус. По своей сути рецепты коктейлей - это секретные материалы, а процесс их приготовления - высокое искусство. Только правильная выдержка, специальные составляющие, особые навыки бариста и точная дозировка ингредиентов являются гарантией поистине оригинального и вкусного напитка. Что нужно знать о коктейлях? Однако «Дайкири», «Маргарита» и «Космополитен» - далеко не все коктейли, пользующиеся популярностью. Многие миксы можно приготовить дома, не прилагая больших усилий и не имея навыка жонглерства, как в случае с умелыми барменами. По времени потребления, а здесь есть даже целая культура пития, коктейли можно поделить на несколько видов: Аперитивы - напитки, подаваемые непосредственно перед едой. Они призваны разжечь аппетит, и не должны содержать много сахара или алкоголя;

Дижестивы - подаются, наоборот, в конце еды. Считается, что они помогают перевариванию пищи;

Шорт и Лонг-дринки. Это смесь крепких напитков, ликеров и вин, подающихся в холодном виде в любое время. Объем, варьируется в диапазоне 80-140 мл;

Игристые коктейли предпочитают выбирать гламурные дивы во время выставок или светских раутов. Их создают на основе шампанского. Один из таких коктейлей «Кир Ройал»;

Пунши - коктейли для вечеринок, именно так их называют многие. В США он присутствует практически на всех торжественных мероприятиях. Создается на основе сока, рома, сиропов. Конечно, есть богатый выбор других коктейлей, которые обязательно стоит попробовать и даже попробовать приготовить. Для приготовления большинства из них, потребуется лишь хороший фруктовый сок, качественный алкоголь и лед. Используя шейкер или блендер, многие уже стали авторами рецепта своего, оригинального коктейля.