Швабра Spray Mop Deluxe с распылителем: уборка в удовольствие
02.04.2016
Предлагая купить швабру с распылителем Spray Mop Deluxe, мы хотим, чтобы вы ответили на следующие вопросы. Может ли уборка приносить удовольствие и как сделать ее быстрой и легкой? Зачем мыть полы вручную, меняя при этом воду и перемещая ведро с места на место?
Швабра Spray Mop Deluxe с распылителем
Автор идеи без лишней помпезности заслуживает благодарность за свое изобретение. Масса положительных отзывов от пользователей - это уже говорит о необходимости иметь эту швабру в каждом доме. Итак, за что же полюбился этот уникальный клининговый инструмент:
Многофункциональность: для сухой и влажной уборки, для мытья полов и вертикальных оснований;
Устройство управляется одной рукой и она, при этом, не испытывает усталости, т.к. ручка легкая и оснащена мягкой губчатой оболочкой;
Пользователю нет необходимости наклоняться или фокусировать движения. Площадка швабры, вращаясь на 360°, легко движется, захватывая труднодоступные участки;
Чтобы не передвигать за собой ведра с водой, которую раз за разом необходимо менять, швабра укомплектована специальным резервуаром;
Площадка насадки охватывает гораздо больший участок, чем при мытье обычной шваброй;
Учитывая, что устройство имеет распылитель, им можете мыть полы, окна и все другие основания.
Контроль качества, чистоты и влажности
Емкость швабры рассчитана на уборку большого помещения. Заливая соответствующее моющее средство, пользователь может очистить загрязнения различного характера. Можно использовать специальную насадку и необходимые растворы. Швабра Spray Mop Deluxe без пятен и разводов легко моет ламинат, каменные или кафельные основания, полы из дерева, линолеум.
Работа шваброй Spray Mop Deluxe основана на принципе «Меньше времени и движений, больше чистоты»
Для того, чтобы контролировать уровень подачи влаги, используется специальный распылитель. Опция включается одним нажатием пальца. Одной стороной насадки вы моете поверхность, другой - делаете чистовой «штрих». Являясь даже самым придирчивым к уборке человеком, вы не обнаружите после швабры ни единой погрешности, островков грязи, разводов. Все, действительно, будет идеально чистым и блестящим!
Насадка из микрофибры - нет пыли и грязи
Микрофибра, являясь уникальным материалом, применяется для клининга любых поверхностей. Влажная - мягко и качественно удалит грязь и впитает пыль; сухая - позволит деликатно устранить разлитую воду или мокрые пятна. Насадка многоразовая, вы можете ее использовать до 100, 120 раз, в зависимости от особенностей клининга.
Если вы держите домашних питомцев, то швабра избавит вас от необходимости чистить и пылесосить поверхности каждый день. Зачем тратить электроэнергию, когда можно за несколько минут избавиться от шерсти! В вашей семье есть маленький ребенок, который ползает и играет на полу? Тогда вы просто обязаны соблюдать гигиену! Вместе со шваброй Spray Mop Deluxe вам будет гораздо проще это делать, пользуясь увлажненной насадкой или смоченной в специальных дезинфицирующих растворах.
Цена швабры более, чем соответствует тем удобствам, которые вы получите при ее использовании. Товар комплектуется различными насадками и предлагается с доставкой к покупателю. Кроме того, что швабра наделена превосходной функциональностью, она имеет легкий вес и современный хороший дизайн. Она стоит того, чтобы иметь ее у себя дома, ведь благодаря такой технике легко поддерживать домашний быт в чистоте и порядке.
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