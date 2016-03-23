Кабинет руководителя: меблировка главного офиса компании
23.03.2016
Практически любая успешная компания начинается с кабинета руководящего состава. Именно поэтому так важно позаботиться о должном дизайне и меблировке главного офиса. Продумать стоит каждую мелочь и любую деталь, чтобы партнеры и клиенты понимали, что имеют дело с серьезными и ответственными людьми.
Можно сказать, что кабинет руководителя - это визитная карточка бизнеса: здесь принимаются важные решения, заключаются договора и всегда можно устроить встречу за чашечкой кофе «дорогих гостей». Именно поэтому в офисе руководителя должно быть предусмотрено всё, от цвета стен и потолка до качества и расстановки мебели.
Для создания и реализации дизайн-проекта кабинета руководителя необходимо приглашать только высококвалифицированных дизайнеров и опытных мастеров. Чтобы найти подходящую компанию, требуется просмотреть немало портфолио разных профессионалов. Но даже это не гарантирует, что дизайнер учтет не только пожелания клиента, но и его характер, и сможет объединить все это в едином проекте.
Кабинет руководителя должен включать две основные зоны - место для проведения совещаний, а также пространство, где управляющий будет выполнять свою работу, например, просмотр документов, составление отчетов, планов и так далее.
Важно понимать, что в зоне, предназначенной для проведения встреч, нет места личным вещам. Поэтому увлечения и хобби руководящего состава должны найти отражение в рабочей зоне. Опытный дизайнер должен знать подобные тонкости и предлагать сделать упор на ценностях компании, чтобы каждый входящий понимал, где он находится и настраивался на серьезный, деловой лад.
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