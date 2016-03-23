Эпиляция александритовым лазером: удаление волос навсегда

Долгое время для удаления ненужных волос на теле женщины пользовались традиционными методами. Для достижения своей цели они использовали воск, брили волосы, выщипывали их. Но сегодня решить этот вопрос можно намного проще, потому что на помощь пришли методики аппаратной косметологии.

Лазерная эпиляция способна быстро и надолго избавить ваше тело от нежелательного волосяного покрова. Она является не просто эффективной, но способна оказывать длительное воздействие на фолликулы волос.

На сегодняшний день особой популярностью пользуется эпиляция александритовым лазером. Для формирования лазерного луча в аппаратах для проведения данной косметологической процедуры устанавливают александрит, который является природным материалом. С помощью такого лазерного прибора можно удалить волосы с любого участка тела. За небольшое число сеансов у вас будет возможность остановить рост волос практически навсегда.

Александритовый луч бережно затрагивает только внешние слои эпидермиса. Он не воздействует на ткани, которые близко располагаются к месту проведения эпиляции. У данной косметологической процедуры очень мало противопоказаний. О плюсах данного вида лазерной эпиляции можно узнать из отзывов. Стоит отметить, что во многих стоматологических клиниках используют подобную аппаратуру.

Лазерная эпиляция александритом обладает многими преимуществами. Прежде всего - это отсутствие боли во время очищения чувствительных зон. Также сведены к минимуму нежелательные последствия, такие как, воспалительные процессы, шрамы. Косметолог проведет данную процедуру за полчаса.

Если вы решили удалить нежелательные волосы с помощью данной методики, тогда вам стоит обратиться в салон красоты на Савеловской. Он пользуется большой популярностью, и здесь вам могут предложить услуги высочайшего качества по лояльным ценам. Многие женщины уже смогли ощутить преимущества посещения этой косметологии. Пришло и ваше время.

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