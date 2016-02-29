Жилищная лотерея - самая популярная лотерея России

Жилищный вопрос в нашей стране не теряет своей актуальности. Возможно, по этой причине «Жилищная лотерея» пользуется такой огромной популярностью среди россиян. Сегодня любители этой уникальной игры могут стать еще богаче, ведь после прошлогоднего обновления ассортимент призового фонда стал еще шире.

Чтобы увидеть счастливчиков, которым удалось стать обладателями шикарных апартаментов, достаточно посмотреть архив тиражей жилищной лотереи. За несколько лет своего существования лотереи более трех сотен человек стали обладателями квартир и домов в разных уголках нашей родины. В общей сложности по состоянию на декабрь 2015 года число победителей превысило 7,5 миллионов человек.

Наименьшая сумма выигрыша составляет 100 рублей. Лотерея предусматривает проведение трех туров, в каждом из которых участник является претендентом на получение объекта недвижимости. Отдельным бонусом является «Квартира мечты», которая предоставляется спонсором. Каждый розыгрыш проходит по определенным правилам, с условиями которого можно всегда ознакомиться на официальном портале лотереи.

Покупка билета может осуществляться как в авторизированных точках продаж, так и с помощью современных средств телекоммуникации. Даже при отсутствии подключения к интернету, можно воспользоваться обычным мобильным телефоном и отправить сообщение на определенный номер. Для подтверждения участия необходимо набрать слово «дом».

Вы можете изменить свою жизнь с помощью одного билета. Достаточно представить то количество призов, которое разыгрывается в лотерее и задумать свою мечту. Это кажется фантастикой? Тем не менее, тысячи людей уже наслаждаются своими ценными призами, среди которых есть автомобили и квартиры.