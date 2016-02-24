Салон красоты дома: маска-эксфолиант с фруктовыми кислотами

В арсенале каждой женщины имеется масса косметических средств. Каждый продукт решает свои задачи. Определенные виды косметики до недавнего времени были доступны исключительно посетительницам косметологических кабинетов и салонов красоты. Речь идет о поверхностном химическом пилинге или эксфолиации.

Сегодня процедуру эксфолиации можно провести в домашних условиях. Представленное ТМ КОРА косметическое средство, эксфолиант-маска с фруктовыми кислотами, позволяет эффективно решить задачу очищения кожи любого типа, отшелушивания ороговевших клеток, осветления пигментных пятен, выравнивания микрорельефа эпидермиса.

Как работают эксфолианты?

Эксфолиант в виде маски отличается сбалансированным составом. Его основой являются кислоты. Они оказывают поверхностное химическое воздействие, способствующее быстрому отшелушиванию верхних слоев эпидермиса. Кроме того, кислоты выступают в роли мощных стимуляторов. Они запускают процессы регенерации клеток. В результате выравнивается микрорельеф, сужаются поры, снижается жирность кожи, последняя приобретает тонус.

Еще одним действием эксфолиантов является деликатное отбеливание. Крем-маска выравнивает тон, придает коже сияние, свежесть. После курса процедур становятся практически незаметными пигментные пятна, существенно осветляются веснушки.

Как правильно делать эксфолиацию?

Маска-эксфолиант относится к такой группе косметических средств, как химические пилинги. Маска безопасна, но эффективна. Это обусловливает специфику ее применения. Средство для домашнего ухода эффективнее всего использовать курсами. После курса процедур можно применять крем-маску в программе регулярного ухода, но не чаще, чем это рекомендовано производителем косметики.

Использовать эксфолианты лучше всего зимой. Несолнечное межсезонье тоже подойдет. Летом процедуры эксфолиации не рекомендованы из-за высокой солнечной активности. Включать маску лучше в вечернюю программу ухода. Утром рекомендуется защитить кожу средством с SPF.

Домашние процедуры эксфолиации просты и доступны. Единственное, что следует помнить: не стоит увеличивать время действия маски и необходимо в обязательном порядке смывать косметическое средство с кожи.

Для завершения процедуры идеально подходят сыворотки, кремы того же бренда. После эксфолиации активные компоненты косметических продуктов работают с максимальной эффективностью.