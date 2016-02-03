Знакомства в интернете: уверенность в себе и друзья повсюду
03.02.2016
Использование интернета для знакомств еще некоторое время назад считалось чем-то неестественным. Этот вид знакомств, согласно общественному мнению, выбирали люди, которые были не слишком уверены в себе. Но взгляды со временем меняются, и сегодня виртуальные знакомства стали обычным делом и явного осуждения не вызывают.
Глобальная сеть предоставляет пользователям просто огромные возможности, так почему бы ими не воспользоваться? Ведь в современном, ускоряющим свои темпы, мире весьма затруднительно познакомиться с кем-то на улице. У людей просто нет времени, они постоянно куда-то спешат и совсем неохотно идут на контакт с незнакомцами.
Новые знакомства при этом легко возникают в интернете. У большинства людей имеются виртуальные друзья, с которыми они обсуждают самые разные вопросы. Знакомства в Ростове-на-Дону и других городах страны чаще всего возникают именно онлайн. В виртуальном пространстве можно одновременно общаться с большим количеством людей, постепенно выбирая из них тех, кто является наиболее интересным и близким по духу.
Сайты знакомств доступны в любое время суток. И днем, и ночью на них можно найти для себя интересного собеседника, пообщаться и, возможно, попытаться угадать за виртуальными образами свою будущую вторую половинку. Нередко на пользу общения идет отсутствие зрительного контакта - в сети люди чувствуют себя более раскрепощенными и рассказывают о себе то, что никогда бы не рассказали малознакомому человеку при личной встрече.
Многие люди говорят о том, что онлайн-общение на сайтах знакомств позволило им обрести уверенность в себе, сделало более открытыми и доброжелательными. За короткое время на таких ресурсах можно познакомиться с самыми разными людьми, понять, что единомышленников и людей со схожими интересами в жизни значительно больше, чем кажется. Именно в интернете, по данным статистики, сегодня находят себе пару большинство людей.
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