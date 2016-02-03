Интернет-шоппинг: покупка платья, не выходя из дома

Вы отправляетесь на шоппинг в любое время суток, не выходя из дома и не расставаясь с чашкой любимого чая или кофе. С легкостью открыв браузер вашего устройства, вам не нужно ждать очереди в примерочную или совершать кросс по ряду бутиков в торговом центре, в поисках именно вашего платья. Вы покупаете в интернете. Преимущества приобретения одежды в интернете смогли оценить уже миллионы покупательниц. Главное, это дешевле! Стоит понимать, что интернет-магазины, избавлены от оплаты аренды торгового зала, зарплаты продавцов-консультантов и ряда других платежей, что, в свою очередь, положительно сказывается на цене на товар. Итак, купить платье в интернете - легко и выгодно. Однако есть некоторые особенности покупки платьев в интернете, например, выбор размера. Любой интернет-магазин одежды должен иметь типовую таблицу размеров (на разных сайтах или у разных производителей они могут отличаться). Выпишите свои данные, измеренные с помощью гибкой ленты «сантиметра», и найдите свой размер в таблице. При заказе платья с доставкой, правильнее будет указать два или три близких размера - для примерки. Очень важно правильно подобрать фасон, который будет идеально сочетаться с типом вашей фигуры. Как правило, платье с зауженной талией подходит всем барышням, а вот клёш украсит только стройных дам с ростом выше среднего. Попробуйте пересмотреть любимые платья в своем гардеробе и отметить, какой фасон идет вам больше всего. Следующий этап - это ткань и цвет. Здесь все зависит от индивидуальных предпочтений и того, куда вы планируете надевать этот наряд. Стильное офисное платье или наряд для торжественных событий, легкий летний наряд или платье, которое будет достаточно теплым, чтобы можно было носить его в межсезонье - все варианты вы найдете на страницах онлайн-магазина. Если же купленное платье вас по какой-то причине не устроит, вы всегда можете его вернуть в течение двух недель. На заметку мужчинам! Если вы хотите сделать подарок в виде платья своей девушке или жене, то кроме размера, фасона, цвета и типа ткани вам необходимо знать, а скорее, чувствовать, нечто эмпирическое - что она считает идеальным платьем. Ну а чтобы не ошибиться с выбором, усаживайте свою вторую половинку рядом и отправляйтесь с виртуальное путешествие по онлайн-магазинам вместе с ней.