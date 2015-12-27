Кардиганы для полных женщин: скрываем недостатки фигуры

Каждая женщина с пышными формами в своем гардеробе обязательно имеет кардиган. Этот предмет гардероба всегда позволял полным женщинам выглядеть стильно и элегантно в любой ситуации.

Современные кардиганы для полных женщин создаются с v-образным вырезом. Такая модель пользуется весьма большой популярностью, так как с её помощью женщина подчеркивает красоту своей груди, что позволяет отвлечь внимание от недостатков фигуры.

Во время покупки кардигана желательно выбирать модель, которая будет свободно сидеть на теле. В большинстве случаев рекомендуется покупать одежду темных оттенков. Например, в новом сезоне будут модны коричневые, сливовые, зеленые, бордовые и даже красные кардиганы.

Для женщин с грушевидной фигурой прекрасно подойдут модели ярких цветов. Они отвлекают внимание от нижней части тела. Некоторым полным женщинам рекомендуется носить кардиганы укороченной формы. При этом можно выбрать для себя как прямую, так и приталенную модель.

Сегодня многие предпочитают покупать кардиганы из тонкой пряжи, которые дополнительно оснащены поясками. Для зимнего времени лучше всего выбирать модель с гладкой вязкой. Если же нужна одежда для теплого времени года, то в этом случае предпочтение необходимо отдать кардигану, не имеющего рельефных элементов.