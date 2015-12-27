Кардиганы для полных женщин: скрываем недостатки фигуры
27.12.2015
Каждая женщина с пышными формами в своем гардеробе обязательно имеет кардиган. Этот предмет гардероба всегда позволял полным женщинам выглядеть стильно и элегантно в любой ситуации.
Современные кардиганы для полных женщин создаются с v-образным вырезом. Такая модель пользуется весьма большой популярностью, так как с её помощью женщина подчеркивает красоту своей груди, что позволяет отвлечь внимание от недостатков фигуры.
Во время покупки кардигана желательно выбирать модель, которая будет свободно сидеть на теле. В большинстве случаев рекомендуется покупать одежду темных оттенков. Например, в новом сезоне будут модны коричневые, сливовые, зеленые, бордовые и даже красные кардиганы.
Для женщин с грушевидной фигурой прекрасно подойдут модели ярких цветов. Они отвлекают внимание от нижней части тела. Некоторым полным женщинам рекомендуется носить кардиганы укороченной формы. При этом можно выбрать для себя как прямую, так и приталенную модель.
Сегодня многие предпочитают покупать кардиганы из тонкой пряжи, которые дополнительно оснащены поясками. Для зимнего времени лучше всего выбирать модель с гладкой вязкой. Если же нужна одежда для теплого времени года, то в этом случае предпочтение необходимо отдать кардигану, не имеющего рельефных элементов.
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.
Адреса салонов красоты Москвы и Санкт-Петербурга. Парикмахерские Москвы, СПА-салоны (SPA), центры красоты и здоровья, косметологии, фитнес-клубы, косметические салоны, тату салоны в Москве, стоимость пирсинга, цены на татуировки в Санкт-Петербурге, студии загара, солярии. Автосалоны Москвы и СПб, автоцентры, автосервисы, техцентры. Аренда, заказ и прокат лимузинов, свадебные салоны Санкт-Петербурга, ЗАГСы, ювелирные магазины, модные бутики, магазины косметики, салоны оптики, магазины одежды, ателье, салоны цветов, торговые центры (ТЦ) и торговые комплексы. Студии дизайна интерьера, мебельные салоны, магазины часов и подарков, оружейные магазины в Москве, салоны связи, магазины бытовой техники. Ночные клубы, кинотеатры, банкетные залы, лучшие гостиницы, мини-отели в Петербурге, туроператоры, турфирмы