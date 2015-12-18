Освещение в интерьере: итальянские люстры или светильники

При создании различных интерьеров очень важная роль отводится освещению. В настоящее время на рынке продается достаточно много световых устройств. Особое место среди имеющего ассортимента занимают итальянские люстры и светильники. Большинство таких осветительных приборов отличается чистотой своих пропорций.

Современные светильники и люстры создаются итальянскими мастерами в различных стилях. Это может быть изысканная классика, арт-деко, модерн и даже авангард. Среди всего разнообразия почетное место занимает цветочный стиль. С ним знакомы в нашей стране многие современные дизайнеры интерьеров и владельцы недвижимости. Отличается он своей необычной красотой.

Каждый осветительный прибор от итальянских мастеров завораживает своей яркостью и блеском. При этом они обязательно будут подчеркивать главную интерьерную идею в помещении. Кроме того, итальянские люстры и светильники всегда качественно и эффективно освещают используемое пространство. И если уж они используются в помещении, то его световое оформление будет всегда логически завершенным.

Практически всё существующее итальянское осветительное оборудование по праву считается эталоном стиля. Для его производства применяются материалы, отличающиеся самым высоким качеством. Это элитное муранское стекло, фарфор, благородная древесина, бронза и хрусталь. Благодаря использованию дорогих материалов люстры и светильники итальянских мастеров очень популярны в различных странах. Их предпочитают приобретать люди, обладающие изысканным и тонким вкусом.

Стоит отметить, что мастера из Италии во время изготовления интерьерных осветительных приборов применяют не только новые технологии, но и используют старинные секреты производства. Это позволяет им создавать изделия, которые сегодня по праву можно назвать настоящими произведениями искусства.