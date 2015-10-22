Диван-еврокнижка - визитная карточка малогабаритных квартир

Немногие жители современных мегаполисов могут похвастать наличием огромных апартаментов. Все чаще квартиры имеют небольшие габариты, и на этой площади приходится размещать все важные предметы интерьера. Чтобы сэкономить жилое пространство рекомендуется устанавливать складную мебель.
Наиболее подходящим вариантом мягкой мебели для малогабаритных квартир являются недорогие диваны-еврокнижки или выкатные модели диванов. Такие изделия в собранном виде занимают минимум места, а в ночные часы они превращаются в полноценную двуспальную кровать.
Важно отметить, что механизм их трансформации отличается простотой и легкостью, поэтому сборка и разборка дивана не составит проблем. Устанавливать диван можно практически в любой жилой комнате, например, он поможет создать уют в гостиной или станет полноценной заменой ложа для сна в спальне.
Что собой представляют подобные конструкции? Как правило, это модели диванов со статичной спинкой и выкатным местом для сидения. Однако, сегодня можно приобрести изделия, у которых трансформации поддается и спинка, и даже подлокотники.
Отличным вариантом для небольшой комнаты может стать угловой выкатной диван. В собранном состоянии он представляет собой удобный и стильный уголок, на котором можно с комфортом принимать гостей. Если же понадобится большая раскладная кровать, то это изделие предоставит самый максимальный простор.
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